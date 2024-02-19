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تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية

2/19/2024 5:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداولت في الساعات الماضية أنباء حول تعرض الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، لبدايات جلطة دماغية، مساء الأحد.

وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على منصة "إكس": "نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية" للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر. تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل".


ومن جانبها، أوضحت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تفاصيل الحالة الصحية للرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء.

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