"المسعود للسيارات" تمدد حملة عروضها على سيارات نيسان المستعملة المعتمدة من طرازات العام 2023

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن تمديد حملة عروض "سيارات نيسان المستعملة المعتمدة" المخصصة لطرازات العام 2023، والتي لاقت لإقبالاً استثنائياً من قبل العملاء في أبوظبي.
وقررت "المسعود للسيارات" بناء على الإقبال الكبير من قبل العملاء، تمديد العرض حتى نهاية شهر فبراير. كما ضمّت الشركة سيارة نيسان إكس تريل المفضلة لدى العملاء إلى الطرازات المشمولة بالعرض، وذلك بعد نفاذ جميع طرازات نيسان إكس تيرا التي كانت جزءاً من الحملة الأساسية، بالإضافة إلى سيارات نيسان باترول ونيسان ماكسيما. وتشهد هذه الطرازات إهتماماً استثنائياً من قبل العملاء نظراً لموثوقيتها وأدائها المتميز، وتتوفر حالياً كسيارات مستعملة معتمدة بحالة ممتازة وأميال منخفضة.
وتتوفر هذه السيارات مع ميزة الاستبدال - ما يوفر للعملاء فرصة الارتقاء بتجارب القيادة عبر استبدال سياراتهم الحالية بأخرى أحدث أو من المستوى الأعلى. وتندرج طرازات نيسان المستعملة المعتمدة في إطار برنامج "الاختيار الذكي من نيسان" (Nissan Intelligent Choice)، الذي يعزز راحة بال العملاء بعد عملية الشراء بفضل التغطية الشاملة للضمان لمدة 12 شهر أو لمسافة 30,000 كم، كما يوفر البرنامج ضمان تغطية ممددة. وتخضع كل مركبة في إطار هذا البرنامج لعملية تجديد وفحص لأكثر من 167 نقطة، وتركز على النواحي الميكانيكية والجمالية للسيارات، بالإضافة إلى الفحص والخدمات الشاملة قبل التسليم، ما يضمن سلامة المركبات على النحو الأمثل. و يشمل البرنامج على إمكانية استبدال السيارة لمرة واحدة لمدة خمسة أيام في حال حدوث أي عطل كبير، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ولمدة عام، في حالات الطوارئ. ويشمل البرنامج أيضا المركبات التي يصل عمرها إلى 6 سنوات أو التي قطعت مسافة تصل إلى 150,000 كيلومتر، ما يوفر للعملاء مجموعة واسعة من السيارات الموثوقة وذات الجودة العالية.
للمزيد من المعلومات، أو للتعرف على المجموعة المتنوعة من سيارات نيسان المستعملة المعتمدة المتاحة ضمن هذا العرض الممدد، يرجى زيارة تطبق الشروط والأحكام.
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