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وزير الخارجية يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكى الحرب فى غزة

2/19/2024 4:33:44 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، وفداً من مجلس النواب الأمريكي يزور القاهرة حالياً، وبحث الجانبان الحرب في غزة.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان عبر منصة "إكس"، أن الوزير شكري بحث مع الوفد الأمريكي "أزمة قطاع غزة، وسبل إنهاء الحرب الدائرة هناك".







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