وزير الخارجية يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكى الحرب فى غزة

وزير الخارجية يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكى الحرب فى غزة
التاريخ
2/19/2024 4:33:44 AM
(MENAFN
- Youm7) استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، وفداً من مجلس النواب الأمريكي يزور القاهرة حالياً، وبحث الجانبان الحرب في غزة.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان عبر منصة "إكس"، أن الوزير شكري بحث مع الوفد الأمريكي "أزمة قطاع غزة، وسبل إنهاء الحرب الدائرة هناك".
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