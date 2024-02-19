اعتقالات واقتحامات وتخريب للممتلكات.. جرائم ليلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Youm7) اندلعت فجر اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، عرف منهم: المربي نزار فضل نزال، ومحمود عيد حنايشة، ومحمود بسام أبو الرب، وحلمي نزال بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع ابوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية.

كما قامت بإلقاء قنابل دخانية ووزعت مناشير تهديد للمواطنين، وداهمت منزل المواطن حمزة ماهر زكارنة وسلمت ذويه بلاغا لتسليم نفسه في معسكر سالم، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، وعرابة وبير الباشا، والزبابدة.

كما شرعت جرافات الاحتلال بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمرت بسطات الباعة بجانب مديرية التربية في البلدة.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات فيها.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية.

اقتحام قوات الاحتلال





قصف غزة ليلا



