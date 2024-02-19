الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بسرعة رقمنة كافة القطاعات بصورة شاملة

(MENAFN
- Youm7) وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة بسرعة رقمنة كافة القطاعات بصورة شاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، مع أعضاء الحكومة، والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان.
وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري أمر وزراء الحكومة ب "الإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع، تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات".
كما وجه، بحسب البيان، بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه يتعلق بالتعاقد مع شركة "هواوي" الصينية لإنشاء مركز لتخزين المعلومات.
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