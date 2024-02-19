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الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بسرعة رقمنة كافة القطاعات بصورة شاملة

2/19/2024 4:33:42 AM
(MENAFN- Youm7) وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة بسرعة رقمنة كافة القطاعات بصورة شاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، مع أعضاء الحكومة، والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري أمر وزراء الحكومة ب "الإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع، تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات".

كما وجه، بحسب البيان، بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه يتعلق بالتعاقد مع شركة "هواوي" الصينية لإنشاء مركز لتخزين المعلومات.








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