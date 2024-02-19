فى اليوم الـ136 من العدوان.. شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Youm7) استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل قطاع غزة لليوم الـ136 على التوالى.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل على الأقل في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي على الحي نفسه، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي حي الرمال غرب المدينة، قصف الطيران الحربي منزلين على الأقل، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته 6 منازل، 2 منها في دير البلح، وواحدا في النصيرات، وآخر في الزوايدة، ومنزلا في البريج وآخر في المغازي، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح.

وجنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، حيث يتواجد أكثر من 120 شخصا في المجمع، وقد استُشهد حتى اللحظة 8 مرضى نتيجة انقاطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل، كما توغلت آليات الاحتلال بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس.

وفي رفح، قصفت خربة العدس، ومنزلين في حي الشابورة وسط المدينة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف قرب خيام النازحين في المنطقة الغربية في المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من

أكتوبر الماضي.



