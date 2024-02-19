الجيش الصومالى يقضى على 4 عناصر من المليشيات الإرهابية بمحافظة جلجدود

(MENAFN
- Youm7) تمكن الجيش الصومالى بالتعاون مع المقاومة الشعبية فى تصفية 4 من عناصر المليشيات الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود وسط البلاد.
وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الصومالي العقيد محمد طغويني في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن الكتيبة الـ24“خالد بن وليد” للجيش الصومالي تلقت معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي، حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير.
وأضاف أن "مليشيات الخوارج" تكبدت خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الهاربة.
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