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الجيش الصومالى يقضى على 4 عناصر من المليشيات الإرهابية بمحافظة جلجدود

2/19/2024 4:33:41 AM
(MENAFN- Youm7) تمكن الجيش الصومالى بالتعاون مع المقاومة الشعبية فى تصفية 4 من عناصر المليشيات الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود وسط البلاد.

وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الصومالي العقيد محمد طغويني في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن الكتيبة الـ24“خالد بن وليد” للجيش الصومالي تلقت معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي، حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير.

وأضاف أن "مليشيات الخوارج" تكبدت خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الهاربة.








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