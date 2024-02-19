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منسق الإغاثة فى الأمم المتحدة: العمليات العسكرية فى رفح ستؤدى لمذبحة

2/19/2024 4:33:41 AM
(MENAFN- Youm7) قال مارتن جريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن "العمليات العسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة في غزة، وقد تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل على أعتاب الموت". داعيا
إلى إنهاء الحرب.

ووفق تقرير الأمم المتحدة،
أن مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، هي مركز العمليات الإنسانية في القطاع وكان عدد سكانها 250 ألف نسمة، ولكنها تكتظ الآن بـ1.5 مليون شخص اضطر غالبيتهم إلى النزوح إليها سعيا للأمان.

وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من تنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق بالمدينة وآثارها المدمرة على المدنيين، فيما كرر الأمين العام للأمم المتحدة مرارا دعواته للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بدون شروط، وشدد على ضرورة أن يكون ذلك أساسا لخطوات حاسمة لا رجعة فيها باتجاه تحقيق حل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.







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