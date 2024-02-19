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التعليم العالى تغلق كيانًا وهميًّا بمحافظة الجيزة

2/19/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة " أكاديمية مصر للتدريب المتقدم" والكائن مقرها 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوى، متفرع من شارع السودان، المهندسين محافظة الجيزة، والتي تُروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول طلاب من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، وذلك في أقسام (الصحافة والإعلام، التحاليل الطبية، التمريض، الحاسب الآلي، المساحة والخرائط،
المحاسبة وإدارة الأعمال، السياحة والفنادق، الخدمات البترولية) لمدة عامين دراسيين، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة وموثقة من الخارجية، وتوفير تدريب عملى للطلاب، ومنح خصم خاص للطلاب للوافدين من السودان، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.



وفي هذا الصدد، وجه الدكتور
أيمن عاشور باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية ، لإعمال شأنها تجاه المنشأة المذكورة.



وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.



جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مُطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.



وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.



وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعى.
















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