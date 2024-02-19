وزير العمل يشهد اختبارات عمال وجزارين مرشحين للعمل في موسم الحج لعام 2024

(MENAFN
- Youm7)
شهد حسن شحاتة
وزير العمل ، صباح اليوم الإثنين، اختبارات عمال وجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجرى 1445، والميلادى 2024، وذلك بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والتى تنظمها "لجنة سعودية"، تتكون من: إبراهيم المسيع، والنقيب إبراهيم الصالح ممثلى وزارة الداخلية السعودية، وأحمد اليحى ممثل وزارة المالية السعودية، ويعقوب اللهيبى ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسراج فلالي، ومحمد الروابدة وماجد العتيبي، وهتان بغدادي، وعقيل الزبيدي، وعبد الرحمن الزهراني، و مصطفى التركي، وخالد الطويرقي، وسعيد هوساوى عبد الرحمن الشريف، و عبد الرحمن الطاسان من ممثلى الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وأحمد العيسى، وعبد الله الجبر ممثلى وزارة الخارجية السعودية،وذلك بحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل.
وشدد الوزير على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية..ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها فى المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة، وانهاء كافة إجراءات التعاقد السفر،والاختبارات الحالية ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالى ،كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ،ودورها فى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل فى السعودية..
حضر عملية الاختبارات التى حدثت اليوم الاثنين ،من وزارة العمل :مهيب مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة،وعمرو يوسف باحث بإدارة الشركات، ومحمد النحاس مدير عام الإدارة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية،و مصطفى صلاح باحث إتصال سياسى، ومحمد مجدى باحث علاقات عامة ومراسم،و محمد بيبرس باحث تفتيش عمل،وحماده سليمان باحث بإدارة العامة للأمن.
والجدير بالذكر أن الباحثين المذكورين أعضاء اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة المقابلات بناءا على توجيهات وزير العمل، وذلك للتأكد من الالتزام بكافة المعايير وتيسيرا لعمل" اللجنة السعودية".
وكان حسن شحاتة وزير العمل قد التقى الاسبوع الماضى ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال ،مُرشحين للعمل فى موسم الحج خلال العام 2024،وذلك داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة لوزارة العمل،والتى تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبى فى العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر فى المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأى شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع "الوزير" من العمال المصريين إلى إستفساراتهم ،ونوعية أى تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالى المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمى على الإنترنت،حال تعرضهم لأى مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة"،وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد فى التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"، موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.
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