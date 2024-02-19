وزير العمل يشهد اختبارات عمال وجزارين مرشحين للعمل في موسم الحج لعام 2024

شهد حسن شحاتة

وزير العمل ، صباح اليوم الإثنين، اختبارات عمال وجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجرى 1445، والميلادى 2024، وذلك بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والتى تنظمها "لجنة سعودية"، تتكون من: إبراهيم المسيع، والنقيب إبراهيم الصالح ممثلى وزارة الداخلية السعودية، وأحمد اليحى ممثل وزارة المالية السعودية، ويعقوب اللهيبى ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسراج فلالي، ومحمد الروابدة وماجد العتيبي، وهتان بغدادي، وعقيل الزبيدي، وعبد الرحمن الزهراني، و مصطفى التركي، وخالد الطويرقي، وسعيد هوساوى عبد الرحمن الشريف، و عبد الرحمن الطاسان من ممثلى الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وأحمد العيسى، وعبد الله الجبر ممثلى وزارة الخارجية السعودية،وذلك بحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل.





وشدد الوزير على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية..ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها فى المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة، وانهاء كافة إجراءات التعاقد السفر،والاختبارات الحالية ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالى ،كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ،ودورها فى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل فى السعودية..







حضر عملية الاختبارات التى حدثت اليوم الاثنين ،من وزارة العمل :مهيب مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة،وعمرو يوسف باحث بإدارة الشركات، ومحمد النحاس مدير عام الإدارة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية،و مصطفى صلاح باحث إتصال سياسى، ومحمد مجدى باحث علاقات عامة ومراسم،و محمد بيبرس باحث تفتيش عمل،وحماده سليمان باحث بإدارة العامة للأمن.





والجدير بالذكر أن الباحثين المذكورين أعضاء اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة المقابلات بناءا على توجيهات وزير العمل، وذلك للتأكد من الالتزام بكافة المعايير وتيسيرا لعمل" اللجنة السعودية".





وكان حسن شحاتة وزير العمل قد التقى الاسبوع الماضى ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال ،مُرشحين للعمل فى موسم الحج خلال العام 2024،وذلك داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة لوزارة العمل،والتى تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبى فى العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر فى المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأى شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع "الوزير" من العمال المصريين إلى إستفساراتهم ،ونوعية أى تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالى المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمى على الإنترنت،حال تعرضهم لأى مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة"،وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد فى التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"، موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.



