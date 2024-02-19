نقيب البناء والأخشاب يشدد على أهمية دعم الإنتاج المحلى لصالح الاقتصاد الوطنى

(MENAFN
- Youm7) شهد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماع شعبة الأسمنت مع نقابات العاملين في إحدى شركات الأسمنت، بحضور ممثلى اللجان النقابية.
جاء ذلك بحضور سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة العامة، حيث تم التشاور حول الخدمات العمالية المقدمة، وسبل الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تم التشاور خلال الاجتماع حول سبل الحفاظ على كل الخدمات المقدمة للعاملين من خلال اللجان النقابية، وبالتشاور المستمر بين اللجان النقابية والشركات وبالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.
وشدد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، على أن هناك تواصلا دائما مع اللجان النقابية ومجالس إدارات الشركات بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين المنصوص عليها في اللوائح والاتفاقيات الدولية.
وأشار الجمل، إلى أن النقابة تفتح باب التواصل المستمر مع اللجان النقابية، بما يحقق الحفاظ على كل المكتسبات، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودعا رئيس نقابة البناء والأخشاب، جميع العاملين، على ضرورة بذل الجهد من أجل استمرار عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وهو ما يساهم بشكل كبير في الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال عبد المنعم الجمل: دعم الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي هو السبيل لدعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في الحد من الواردات وزيادة الصادرات، بما يخفف الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية.
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