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نقيب البناء والأخشاب يشدد على أهمية دعم الإنتاج المحلى لصالح الاقتصاد الوطنى

2/19/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Youm7) شهد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماع شعبة الأسمنت مع نقابات العاملين في إحدى شركات الأسمنت، بحضور ممثلى اللجان النقابية.



جاء ذلك بحضور سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة العامة، حيث تم التشاور حول الخدمات العمالية المقدمة، وسبل الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.



تم التشاور خلال الاجتماع حول سبل الحفاظ على كل الخدمات المقدمة للعاملين من خلال اللجان النقابية، وبالتشاور المستمر بين اللجان النقابية والشركات وبالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.



وشدد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، على أن هناك تواصلا دائما مع اللجان النقابية ومجالس إدارات الشركات بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين المنصوص عليها في اللوائح والاتفاقيات الدولية.



وأشار الجمل، إلى أن النقابة تفتح باب التواصل المستمر مع اللجان النقابية، بما يحقق الحفاظ على كل المكتسبات، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



ودعا رئيس نقابة البناء والأخشاب، جميع العاملين، على ضرورة بذل الجهد من أجل استمرار عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وهو ما يساهم بشكل كبير في الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة.



وقال عبد المنعم الجمل: دعم الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي هو السبيل لدعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في الحد من الواردات وزيادة الصادرات، بما يخفف الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية.
















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