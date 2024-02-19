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وزارة الصحة تشهد قرعة اختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 1445

2/19/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت وزارة
الصحة والسكان، اليوم الإثنين، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1445- 2024)، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.



في مستهل فعاليات القرعة، أكدت وزارة الصحة تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات، موضحًه أن المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين بكل يسر، من خلال توفير الكوادر الطبية، والمستلزمات الطبية والأدوية.



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معاييير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.



وقال، إن البعثة الطبية المصرية للحج شهدت خلال السنوات الماضية إشادات واسعة سواء من الجانب المصري أو السلطات السعودية، لجهودهم المتميزة في خدمة حجيج الرحمن.



وكشف "عبدالغفار" أنه من المقرر أن تضم البعثة 170 عضوًا عن طريق الاقتراع، ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار، مشيرًا إلى أن
البعثة يترأسها هذا العام الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.



وأوضح "عبدالغفار" أن إجمالي المتقدمين لبعثة الحج من كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بلغ ٧ آلاف و ٣٠٥، وانطبقت الشروط على ٦ آلاف و٢٢٤ في التخصصات المختلفة.



ومن جانبه، قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج، إن البعثة لهذا العام تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات باطنة، حميات،
صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان)، بالإضافة إلى مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة).














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