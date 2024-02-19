وزارة الصحة تشهد قرعة اختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 1445

(MENAFN
- Youm7) شهدت وزارة
الصحة والسكان، اليوم الإثنين، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1445- 2024)، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
في مستهل فعاليات القرعة، أكدت وزارة الصحة تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات، موضحًه أن المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين بكل يسر، من خلال توفير الكوادر الطبية، والمستلزمات الطبية والأدوية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معاييير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.
وقال، إن البعثة الطبية المصرية للحج شهدت خلال السنوات الماضية إشادات واسعة سواء من الجانب المصري أو السلطات السعودية، لجهودهم المتميزة في خدمة حجيج الرحمن.
وكشف "عبدالغفار" أنه من المقرر أن تضم البعثة 170 عضوًا عن طريق الاقتراع، ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار، مشيرًا إلى أن
البعثة يترأسها هذا العام الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.
وأوضح "عبدالغفار" أن إجمالي المتقدمين لبعثة الحج من كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بلغ ٧ آلاف و ٣٠٥، وانطبقت الشروط على ٦ آلاف و٢٢٤ في التخصصات المختلفة.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج، إن البعثة لهذا العام تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات باطنة، حميات،
صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان)، بالإضافة إلى مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة).
MENAFN19022024000132011024ID1107869744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.