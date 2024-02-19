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نقيب الغزل والنسيج يطالب القابضة للقطن بزيادة بدل الوجبه الغذائية

2/19/2024 4:33:35 AM
(MENAFN- Youm7) طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه للعاملين بالغزل والنسي ، المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن، زيادة البدل النقدي المخصص للوجبة الغذائية للعمال، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.




وأكد إبراهيم على أهمية تلبية احتياجات العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال، والتي تتطلب التدخل الفوري لتخفيف الضغط عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.



وأشار رئيس النقابة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية يضع ضغطًا إضافيًا على العمال، موضحاً أن البدل النقدي للوجبه لم يتم زيادته منذ عام 2011.



وأضاف إبراهيم أن عمال الغزل والنسيج كانوا ومازالوا هم صمام الأمن والأمان للدولة المصرية في كل وقت وحين، رغم غلاء المعيشة والزيادة في أسعار المنتجات الغذائية بالإضافة الي الأجور المتدنية التي لا ترقي الي تلبية احتياجتهم الأساسية.



ويأتي هذا الطلب في سياق جهود رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج لضمان حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، والتي تعتبر من بين أولويات النقابة في تلبية احتياجات العمال وتعزيز مستوى رفاهيتهم



وفي هذا السياق، دعا رئيس النقابة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى التعاون لإيجاد حلول عادلة وملائمة لتلبية احتياجات العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.




















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