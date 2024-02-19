نقيب الغزل والنسيج يطالب القابضة للقطن بزيادة بدل الوجبه الغذائية

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- Youm7) طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه للعاملين بالغزل والنسي ، المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن، زيادة البدل النقدي المخصص للوجبة الغذائية للعمال، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد إبراهيم على أهمية تلبية احتياجات العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال، والتي تتطلب التدخل الفوري لتخفيف الضغط عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وأشار رئيس النقابة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية يضع ضغطًا إضافيًا على العمال، موضحاً أن البدل النقدي للوجبه لم يتم زيادته منذ عام 2011.
وأضاف إبراهيم أن عمال الغزل والنسيج كانوا ومازالوا هم صمام الأمن والأمان للدولة المصرية في كل وقت وحين، رغم غلاء المعيشة والزيادة في أسعار المنتجات الغذائية بالإضافة الي الأجور المتدنية التي لا ترقي الي تلبية احتياجتهم الأساسية.
ويأتي هذا الطلب في سياق جهود رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج لضمان حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، والتي تعتبر من بين أولويات النقابة في تلبية احتياجات العمال وتعزيز مستوى رفاهيتهم
وفي هذا السياق، دعا رئيس النقابة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى التعاون لإيجاد حلول عادلة وملائمة لتلبية احتياجات العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
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