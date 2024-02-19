ظهور سلالة جديدة من الحصبة يثير الرعب فى إيطاليا

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات الصحية الإيطالية ظهور نوع مختلف من مرض الحصبة فى إيطاليا لم يتم اكتشافه عن طريق الاختبارات التشخيصية، وهو ما أثار الرعب فى البلاد، حيث ظهرت 5 حالات فى منطقة ميلانو تحمل السلالة الجديدة.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت فى وقت سابق من السفر إلى أوروبا بسبب انتشار مرض الحصبة، وأنه تم اكتشاف نوع جديد من المرض في إيطاليا لم يتم اكتشافه بالاختبارات التشخيصية. منذ شهر يناير، وتم تأكيد خمس حالات إصابة بالحصبة في منطقة مدينة ميلانو وما حولها في لومباردي، مع وجود متغيرات قد تفلت من الاختبارات التشخيصية.

وتصنف جميع الحالات على أنها من النمط الجيني D8 و"المتفرقة"، حيث لم يتم العثور على أي صلة وبائية واضحة بينهما. جاء ذلك في دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية ميلانو والمعهد العالي للصحة.

وكانت البلدان التي لديها أكبر عدد من الرضع الذين لم يتلقوا جرعتهم الأولى هي نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وإندونيسيا.

قالت الصحيفة، إنه لم يتم تطعيم نحو 40 مليون طفل ضد الحصبة، وتم الإبلاغ عن تاريخ سفر حديث لـ 3 من الحالات الخمس التي تم تحديدها؛ وشملت الوجهات أوزبكستان وتايلاند وجنوب إيطاليا. "على وجه الخصوص، اثنتان من هذه الحالات، ولكل منهما تاريخ في السفر إلى جنوب إيطاليا أو تايلاند.

في أواخر يناير، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا تشهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في حالات الإصابة بالحصبة. وقالوا: "لقد تسارعت الزيادة في الحالات في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الانتشار".



وأكدت الوكالة أنه في عام 2023 كان هناك 42200 حالة إصابة بالحصبة في 41 دولة أوروبية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 941 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2022 بأكمله. ويعود ظهور الحصبة من جديد إلى حد كبير إلى انتكاسة التطعيم، وفي الدول الأوروبية، لم يتلق أكثر من 1.8 مليون طفل لقاحهم بين عامي 2020 و2022.

وفي الأرجنتين، تم اكتشاف حالة إصابة بالحصبة في سالتا في يناير الماضي. وأطلقت وزارة الصحة إنذارا وبائيا بعد الحالة. في 19 يناير، أفادت وزارة الصحة في مقاطعة سالتا أن طفلًا يبلغ من العمر 19 شهرًا أثبتت إصابته بالحصبة وحذرت من أن الطفل لم يتم تطعيمه.



