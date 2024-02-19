الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق أراضىبريانسك جنوب غربى البلاد

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوى الروسية تمكنت من تدمير وإسقاط مسيرة فوق أراضى مقاطعة "بريانسك" المجاورة للحدود مع أوكرانيا جنوب غربى روسيا.

وذكر بيان للدفاع الروسية، أنه فى حوالي الساعة 7:30 بتوقيت العاصمة موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.







