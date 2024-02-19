الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق أراضىبريانسك جنوب غربى البلاد

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوى الروسية تمكنت من تدمير وإسقاط مسيرة فوق أراضى مقاطعة "بريانسك" المجاورة للحدود مع أوكرانيا جنوب غربى روسيا.
وذكر بيان للدفاع الروسية، أنه فى حوالي الساعة 7:30 بتوقيت العاصمة موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.
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