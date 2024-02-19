Monday, 19 February 2024 02:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق أراضىبريانسك جنوب غربى البلاد

2/19/2024 4:33:33 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوى الروسية تمكنت من تدمير وإسقاط مسيرة فوق أراضى مقاطعة "بريانسك" المجاورة للحدود مع أوكرانيا جنوب غربى روسيا.

وذكر بيان للدفاع الروسية، أنه فى حوالي الساعة 7:30 بتوقيت العاصمة موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.








MENAFN19022024000132011024ID1107869741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث