استمرار موت الأشجار فى كتالونيا بسبب الجفاف وخبراء يحذرون: الوضع كارثى

MENAFN - Youm7) حذرت خدمة الوقاية من حرائق الغابات فى إقليم كتالونيا الإسبانى من زيادة معدل مخاطر الحرائق فى فصل الربيع بسبب نقص المياه ، وهو الذى سيؤثر على الغطاء النباتى ، ويؤدى إلى استمرار موت الأشجار فى الغابات ، حيث أنه فى العام الماضى 2023 ، بلغ عدد الأشجار الميتة 500 شجرة .

وحذر عدد من الخبراء من الوضع الكارثى الذى يشهده الإقليم بسبب موجة الجفاف الشديدة ، ونقص مياه الأمطار ، وقال ديفيد مونتسيرات، الفني في خدمة الوقاية من حرائق الغابات في كتالونيا "الوضع مقلق للغاية، والأمر الأسوأ هو أننا لا نرى نهاية له"، مضيفا أن هناك موت جماعي للأشجار في كتالونيا نتيجة الجفاف،

ويعتبر هذا الخبير أن غابات كتالونيا تعيش "سيناريو كارثياً يضاف إليه خطر الحرائق مع اقتراب فصل الربيع".

وقالت صحيفة البوبليكو الإسبانية إن الجفاف سبب دمارا شاملا فى كتالونيا ، واعترف رئيس منطقة إدارة الأشجار في برشلونة، جوان جيتارت، بوجود "العديد" من مناطق الغطاء النباتى

التي تم تحديدها على أنها جافة في المناطق العشر بالعاصمة. وفي تلك الحالات، يكون لواء البلدية هو المسؤول عن قطعها.

وقال المسؤول عن المتنزهات والحدائق، بعد مشاركته في المؤتمر الوطني لجمعية التشجير الإسبانية، التي تجمع خبراء في هذا المجال: "إذا عدنا سنوات إلى الوراء، كان هناك عدد قليل جدًا من الذين ماتوا بسبب الجفاف". "لقد ماتوا دائمًا لسبب آخر، إما لأنهم كانوا كبارًا في السن أو بسبب مشكلة خطرة، حيث تم رؤية العفن عند إجراء الفحص وتطلب الأمر قطعه. وأشار إلى أنه لو كان لدينا نظام هطول أمطار طبيعي، لكانت هناك حالات قليلة للغاية من موت الاشجار بسبب نقص المياه.

وأعلنت الحكومة الإقليمية في كتالونيا، حالة الطوارئ بسبب نقص المياه الناجم عن حالة الجفاف، وذلك منذ أسبوعين.

وقررت الحكومة الكتالونية منع نحو ستة ملايين شخص في أكثر من 200 بلدة وقرية ومدينة في المنطقة، من غسل سياراتهم أو ملء حمامات السباحة. كما سيقتصر استهلاك المياه في البلديات المتضررة على 200 لتر كل شخص في اليوم. وتشمل الإجراءات العاصمة الكتالونية برشلونة.

وتم الإعلان عن إجراءات الطوارئ التي تحد من استخدام المياه للأغراض الزراعية والصناعية والترفيهية، مع استمرار انخفاض إمدادات المياه في المناطق. وسيتعين على المزارعين تقليل استخدامهم للمياه لأغراض الري بنسبة 80%، في حين سيتم خفض كمية المياه المستخدمة لتربية الماشية إلى النصف، وفقًا للحكومة الكتالونية.

وقال رئيس الحكومة الكتالونية، بيري أراجونيس، إن منسوب المياه في النظام، الذي يتكون من أكبر نهرين في كتالونيا، انخفض إلى 16%، مما أدى إلى إعلان الطوارئ.







