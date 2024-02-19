استمرار موت الأشجار فى كتالونيا بسبب الجفاف وخبراء يحذرون: الوضع كارثى

(MENAFN
- Youm7) حذرت خدمة الوقاية من حرائق الغابات فى إقليم كتالونيا الإسبانى من زيادة معدل مخاطر الحرائق فى فصل الربيع بسبب نقص المياه ، وهو الذى سيؤثر على الغطاء النباتى ، ويؤدى إلى استمرار موت الأشجار فى الغابات ، حيث أنه فى العام الماضى 2023 ، بلغ عدد الأشجار الميتة 500 شجرة .
وحذر عدد من الخبراء من الوضع الكارثى الذى يشهده الإقليم بسبب موجة الجفاف الشديدة ، ونقص مياه الأمطار ، وقال ديفيد مونتسيرات، الفني في خدمة الوقاية من حرائق الغابات في كتالونيا "الوضع مقلق للغاية، والأمر الأسوأ هو أننا لا نرى نهاية له"، مضيفا أن هناك موت جماعي للأشجار في كتالونيا نتيجة الجفاف،
ويعتبر هذا الخبير أن غابات كتالونيا تعيش "سيناريو كارثياً يضاف إليه خطر الحرائق مع اقتراب فصل الربيع".
وقالت صحيفة البوبليكو الإسبانية إن الجفاف سبب دمارا شاملا فى كتالونيا ، واعترف رئيس منطقة إدارة الأشجار في برشلونة، جوان جيتارت، بوجود "العديد" من مناطق الغطاء النباتى
التي تم تحديدها على أنها جافة في المناطق العشر بالعاصمة. وفي تلك الحالات، يكون لواء البلدية هو المسؤول عن قطعها.
وقال المسؤول عن المتنزهات والحدائق، بعد مشاركته في المؤتمر الوطني لجمعية التشجير الإسبانية، التي تجمع خبراء في هذا المجال: "إذا عدنا سنوات إلى الوراء، كان هناك عدد قليل جدًا من الذين ماتوا بسبب الجفاف". "لقد ماتوا دائمًا لسبب آخر، إما لأنهم كانوا كبارًا في السن أو بسبب مشكلة خطرة، حيث تم رؤية العفن عند إجراء الفحص وتطلب الأمر قطعه. وأشار إلى أنه لو كان لدينا نظام هطول أمطار طبيعي، لكانت هناك حالات قليلة للغاية من موت الاشجار بسبب نقص المياه.
وأعلنت الحكومة الإقليمية في كتالونيا، حالة الطوارئ بسبب نقص المياه الناجم عن حالة الجفاف، وذلك منذ أسبوعين.
وقررت الحكومة الكتالونية منع نحو ستة ملايين شخص في أكثر من 200 بلدة وقرية ومدينة في المنطقة، من غسل سياراتهم أو ملء حمامات السباحة. كما سيقتصر استهلاك المياه في البلديات المتضررة على 200 لتر كل شخص في اليوم. وتشمل الإجراءات العاصمة الكتالونية برشلونة.
وتم الإعلان عن إجراءات الطوارئ التي تحد من استخدام المياه للأغراض الزراعية والصناعية والترفيهية، مع استمرار انخفاض إمدادات المياه في المناطق. وسيتعين على المزارعين تقليل استخدامهم للمياه لأغراض الري بنسبة 80%، في حين سيتم خفض كمية المياه المستخدمة لتربية الماشية إلى النصف، وفقًا للحكومة الكتالونية.
وقال رئيس الحكومة الكتالونية، بيري أراجونيس، إن منسوب المياه في النظام، الذي يتكون من أكبر نهرين في كتالونيا، انخفض إلى 16%، مما أدى إلى إعلان الطوارئ.
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