Monday, 19 February 2024 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل وإصابة 10 جنود فلبينيين فى اشتباكات مع مسلحين جنوبى البلاد

2/19/2024 4:33:32 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن متحدث باسم الجيش الفلبينى اليوم الاثنين، مقتل ستة جنود ومسلح واحد على الأقل جنوبى البلاد، فى الوقت الذى تلاحق فيه قوات الأمن مقاتلين يعتقد أنهم نفذوا تفجيرات استهدفت قداسا فى ديسمبر الماضى.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبينى الكولونيل لوي ديما-الا -في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية- إن الاشتباكات وقعت في الغابة القريبة من بلدة موناى فى جزيرة مينداناو الجنوبية.

وأضاف أن "هذا جزء من عملية ضد تنظيم داعش. وللأسف تكبدنا خسائر بشرية".

وأضاف أن أربعة جنود فلبينيين أصيبوا بالإضافة إلى القتلى، فيما ترك المسلحون المنسحبون وراءهم جثة أحدهم مقتولا.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تفجير قداس في منطقة مراوي في 3 ديسمبر 2023.

وكان الجيش الفلبينى قد قتل 18 من عناصر داعش، فى سلسلة من الهجمات العسكرية بعد أن ألقي باللوم على هذه التنظيم في تفجير وقع في 3 ديسمبر الماضي وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 50 آخرين في مدينة "ماراوي".








MENAFN19022024000132011024ID1107869739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث