مقتل وإصابة 10 جنود فلبينيين فى اشتباكات مع مسلحين جنوبى البلاد

MENAFN - Youm7) أعلن متحدث باسم الجيش الفلبينى اليوم الاثنين، مقتل ستة جنود ومسلح واحد على الأقل جنوبى البلاد، فى الوقت الذى تلاحق فيه قوات الأمن مقاتلين يعتقد أنهم نفذوا تفجيرات استهدفت قداسا فى ديسمبر الماضى.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبينى الكولونيل لوي ديما-الا -في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية- إن الاشتباكات وقعت في الغابة القريبة من بلدة موناى فى جزيرة مينداناو الجنوبية.

وأضاف أن "هذا جزء من عملية ضد تنظيم داعش. وللأسف تكبدنا خسائر بشرية".

وأضاف أن أربعة جنود فلبينيين أصيبوا بالإضافة إلى القتلى، فيما ترك المسلحون المنسحبون وراءهم جثة أحدهم مقتولا.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تفجير قداس في منطقة مراوي في 3 ديسمبر 2023.

وكان الجيش الفلبينى قد قتل 18 من عناصر داعش، فى سلسلة من الهجمات العسكرية بعد أن ألقي باللوم على هذه التنظيم في تفجير وقع في 3 ديسمبر الماضي وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 50 آخرين في مدينة "ماراوي".



