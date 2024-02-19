مقتل وإصابة 10 جنود فلبينيين فى اشتباكات مع مسلحين جنوبى البلاد

(MENAFN
- Youm7) أعلن متحدث باسم الجيش الفلبينى اليوم الاثنين، مقتل ستة جنود ومسلح واحد على الأقل جنوبى البلاد، فى الوقت الذى تلاحق فيه قوات الأمن مقاتلين يعتقد أنهم نفذوا تفجيرات استهدفت قداسا فى ديسمبر الماضى.
وقال المتحدث باسم الجيش الفلبينى الكولونيل لوي ديما-الا -في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية- إن الاشتباكات وقعت في الغابة القريبة من بلدة موناى فى جزيرة مينداناو الجنوبية.
وأضاف أن "هذا جزء من عملية ضد تنظيم داعش. وللأسف تكبدنا خسائر بشرية".
وأضاف أن أربعة جنود فلبينيين أصيبوا بالإضافة إلى القتلى، فيما ترك المسلحون المنسحبون وراءهم جثة أحدهم مقتولا.
وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تفجير قداس في منطقة مراوي في 3 ديسمبر 2023.
وكان الجيش الفلبينى قد قتل 18 من عناصر داعش، فى سلسلة من الهجمات العسكرية بعد أن ألقي باللوم على هذه التنظيم في تفجير وقع في 3 ديسمبر الماضي وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 50 آخرين في مدينة "ماراوي".
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