نتنياهو يتجاهل دعوات وقف الحرب.. وجانتس يضع شروط التراجع عن هجوم رفح

MENAFN - Youm7) رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات المتزايدة لوقف الهجوم العسكري على غزة، متعهدا "بإكمال المهمة" في الوقت الذي هدد فيه عضو في حكومة الحرب بغزو مدينة رفح الجنوبية إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين قبل شهر رمضان.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، لم تناقش الحكومة الإسرائيلية في العلن جدول زمني للهجوم على رفح التي لجأ اليها اكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ غددهم 2.3 مليون، ويعد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد بيني جانتس جزء من حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو من 3 أعضاء، وهو صوت مؤثر لكن ليس له الكلمة الأخيرة.

وقال جانتس أمام مؤتمر لزعماء اليهود الأمريكيين: "إذا لم يعد رهائننا إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فسيستمر القتال في منطقة رفح"

وتقول الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن، وتتصور حلاً أوسع للحرب المستمرة منذ اكثر من 4 اشهر الآن وتقول أيضًا إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع قرار آخر للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، حيث حذر سفيرها لدى الأمم المتحدة من الإجراءات التي يمكن أن تعرض للخطر "فرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال العدائية".

في الوقت نفسه، نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية،

واعتمدت حكومته إعلانا يوم الأحد يقول إن إسرائيل "ترفض بشكل قاطع القرارات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين" وتعارض أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، الا ان المجتمع الدولي يؤيد بأغلبية ساحقة قيام دولة فلسطينية مستقلة كجزء من اتفاق سلام مستقبلي وتمتلئ حكومة نتنياهو بالمتشددين الذين يعارضون استقلال فلسطين.

وجاء التوقيت المقترح للهجوم في الوقت الذي قال فيه رئيس منظمة الصحة العالمية إن المركز الطبي الرئيسي في جنوب غزة، مستشفى ناصر ، "لم يعد يعمل" بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية المستشفى في خان يونس الأسبوع الماضي.







