الزمالك يكرم اسم العامرى فاروق فى زيارة الأهلى لميت عقبة

MENAFN - Youm7) قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تكريم اسم العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى الراحل، خلال زيارة مجلس الأهلى الى مقر الزمالك ميت عقبة اليوم.

ومن المقرر أن يتم إهداء مجلس الأهلى درع باسم العامرى فاروق على هامش الزيارة التي تتم بعد قليل بمقر نادى الزمالك.

ويزور مجلس إدارة النادي الأهلى نادي الزمالك اليوم، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.



