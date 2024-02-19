الزمالك يكرم اسم العامرى فاروق فى زيارة الأهلى لميت عقبة

(MENAFN
- Youm7) قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تكريم اسم العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى الراحل، خلال زيارة مجلس الأهلى الى مقر الزمالك ميت عقبة اليوم.
ومن المقرر أن يتم إهداء مجلس الأهلى درع باسم العامرى فاروق على هامش الزيارة التي تتم بعد قليل بمقر نادى الزمالك.
ويزور مجلس إدارة النادي الأهلى نادي الزمالك اليوم، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.
وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.
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