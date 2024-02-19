كولر يقرر خوض الأهلى مرانا وحيدا فى غانا قبل مواجهة ميدياما بدورى الأبطال

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على خوض فريقه مراناً وحيداً فى غانا قبل مواجهة ميدياما في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.

ويتدرب الاهلى اليوم وغداً بالتتش، ثم يطير لغانا الإربعاء، ويخوض هناك تدريبا وحيدا الخميس بعدما تقرر تأجيل السفر 24 ساعة، حيث ستُسافر البعثة الحمراء إلى غانا الأربعاء بدلاً من الثلاثاء بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، الذي أجرى تغييراً على برنامج الفريق بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من الجزائر صباح السبت الماضي عقب مباراة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة التي أنتهت بالتعادل السلبي ، كما قرر تأجيل السفر 24 ساعة وسيكتفي الفريق بخوض تدريب واحد في غانا إسوة بما حدث في رحلة الجزائر الجولة الماضية.افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.