كولر يقرر خوض الأهلى مرانا وحيدا فى غانا قبل مواجهة ميدياما بدورى الأبطال

(MENAFN
- Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على خوض فريقه مراناً وحيداً فى غانا قبل مواجهة ميدياما في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.
ويتدرب الاهلى اليوم وغداً بالتتش، ثم يطير لغانا الإربعاء، ويخوض هناك تدريبا وحيدا الخميس بعدما تقرر تأجيل السفر 24 ساعة، حيث ستُسافر البعثة الحمراء إلى غانا الأربعاء بدلاً من الثلاثاء بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، الذي أجرى تغييراً على برنامج الفريق بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من الجزائر صباح السبت الماضي عقب مباراة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة التي أنتهت بالتعادل السلبي ، كما قرر تأجيل السفر 24 ساعة وسيكتفي الفريق بخوض تدريب واحد في غانا إسوة بما حدث في رحلة الجزائر الجولة الماضية.
افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.
ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
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