غياب دقدوق ومجدى وسمير عن الطلائع فى مباراة فاركو بسبب الإصابة

MENAFN - Youm7) يتواصل غياب الثلاثى حسام دقدوق وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن مباراة فريقهم المقبلة أمام فاركو بالدوري بسبب الإصابة. ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وأثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود حسن مجدى فى مباراة فاركو بسبب الإصابة، حيث يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ، ولايزال يخوض تدريبات تأهيلية للتعافى من الإصابة.

فيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائع

للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية فى مباريات كأس الرابطة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11.

تسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى

لطلائع الجيش ، تقريرا فنيا عن فريق فاركو من جهازه المعاون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.



