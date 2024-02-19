غياب دقدوق ومجدى وسمير عن الطلائع فى مباراة فاركو بسبب الإصابة

(MENAFN
- Youm7) يتواصل غياب الثلاثى حسام دقدوق وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن مباراة فريقهم المقبلة أمام فاركو بالدوري بسبب الإصابة. ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
وأثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود حسن مجدى فى مباراة فاركو بسبب الإصابة، حيث يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ، ولايزال يخوض تدريبات تأهيلية للتعافى من الإصابة.
فيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائع
للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية فى مباريات كأس الرابطة.
ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11.
تسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى
لطلائع الجيش ، تقريرا فنيا عن فريق فاركو من جهازه المعاون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.
وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.
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