شاهد استعدادات الزمالك لاستقبال مجلس الأهلى بـالسجادة الحمراء

MENAFN - Youm7) يستعد مجلس ادارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاستقبال مجلس الأهلى فى زيارة ودية، بعد قليل، توطيدا للعلاقات وترسيخا للاحترام المتبادل بين الناديين.

حصل اليوم السابع على صور من استعدادات القلعة البيضاء لاستقبال مجلس الأهلى، والذى من المقرر استقباله بالمبنى الاجتماعى بالنادى، مع تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية بين مسئولى الناديين.

ويزور مجلس إدارة النادي الأهلى نادي الزمالك اليوم، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.نادى الزمالكاستعداد الزمالكاستعدادات الزمالكالزمالكنادى الزمالك



