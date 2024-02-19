شاهد استعدادات الزمالك لاستقبال مجلس الأهلى بـالسجادة الحمراء

(MENAFN
- Youm7) يستعد مجلس ادارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاستقبال مجلس الأهلى فى زيارة ودية، بعد قليل، توطيدا للعلاقات وترسيخا للاحترام المتبادل بين الناديين.
حصل اليوم السابع على صور من استعدادات القلعة البيضاء لاستقبال مجلس الأهلى، والذى من المقرر استقباله بالمبنى الاجتماعى بالنادى، مع تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية بين مسئولى الناديين.
ويزور مجلس إدارة النادي الأهلى نادي الزمالك اليوم، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.
وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.
نادى الزمالك
استعداد الزمالك
استعدادات الزمالك
الزمالك
نادى الزمالك
MENAFN19022024000132011024ID1107869734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.