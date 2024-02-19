الزمالك يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

MENAFN - Youm7) يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولةالدورى المصريباستاد الإسماعيلية.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 4.08 مليون يورو.

البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، يستعد لظهوره الأول مع الزمالك في بطولة الدوري بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، خاض خلالها أبناء ميت عقبة عدة مباريات ودية تعرف خلالها الخواجة الجديد على مستويات لاعبيه قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات الماضية، فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.