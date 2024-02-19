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الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو عند 331ر0

2/19/2024 4:33:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 2 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 307ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 331ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 10ر0 في المئة إلى مستوى 388ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 349ر0 دينار والياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث / ط أ ب




MENAFN19022024000071011013ID1107869731

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