شعراء ونقاد مغاربة يستذكرون مناقب الأديب والشاعر الكويتي الراحل عبدالعزيز البابطين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مصطفى المريني

(تقرير) فاس (المغرب) - 19 - 2 (كونا) -- استذكر شعراء ونقاد مغاربة مناقب الأديب والشاعر الكويتي الراحل عبدالعزيز سعود البابطين ومآثره في نشر الشعر والثقافة في العالم العربي وخاصة في المغرب حيث كانت له مناقب كثيرة في دعم المجالات الشعرية والثقافية والأدبية.

جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمتها أخيرا (الجمعية المغربية للدراسات الأكاديمية العربية) و(مجموعة البحث في التواصل الثقافي المغربي - الكويتي) بالتعاون مع (كلية الآداب والعلوم الإنسانية) و(جامعة سيدي محمد بن عبدالله) بمدينة (فاس) المغربية.

وقال الشاعر والناقد المغربي عبدالله العلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن "مسيرة الحركة الثقافية لدولة الكويت متطورة وسجلها حافل ويمثل المغفور له بإذن الله الشاعر والأديب عبدالعزيز سعود البابطين أحد أبرز معالم هذه الحركة التي نشرت مقومات الثقافة العربية".

واستحضر العلوي في هذا السياق دعم البابطين للفعاليات الثقافية في المغرب ومن ذلك على سبيل المثال دعمه الدورات المتخصصة في اللغة والبلاغة في جامعات (فاس) و(مكناس) و(الرباط) خلال الفترة من 2005 إلى 2016 وتنظيمه دورة (أبي القاسم الشابي) في (فاس) عام 1994 ودورة (أبي تمام الطائي) في (مراكش) عام 2014 إلى جانب دعم المؤلفات ونشرها وإنشاء المكتبات الأمر الذي "كان له الأثر الجلي في حركة ثقافية مغربية".

وأشار إلى أن البابطين "سيظل في مساراته الشعرية والحضارية ومنجزات مؤسسته الرائدة صونا للهوية العربية ونشرا للغتها عبر العالم ودعما لإنسانية ثقافة السلم والتسامح وحوار الحضارات".

من جانبه وصف الأديب والشاعر المغربي أحمد مفدي في تصريح مماثل ل(كونا) البابطين بأنه "علم من أعلام العمل الفكري والثقافي في العالم العربي" لافتا إلى أن "الفقيد فتح بابا من أبواب العرفان التي كانت مغيبة في الأمة العربية وهو محاولة جمع شتات الفكر العربي وتوحيده وجعله قادرا على أن يعمل في جوانح ونفوس الأدباء والشعراء والنقاد في الوطن العربي".

وأضاف أن البابطين "أنجز عملا شامخا" حيث حاول توحيد الأمة العربية من خلال توحيد فكرها ولسانها ونبص وجودها شعرا وأدبا ونقدا ورواية سائلا الله العلي القدير أن يسكنه فسبح جنانه "لقاء ما قدم من إحسان وخير لوطنه وأمته والإنسانية جمعاء".

من جهتها قالت الشاعرة المغربية نبيلة حماني إن رحيل الأديب والشاعر "الفذ" عبدالعزيز سعود البابطين "أدمى القلوب وأحزنها" مؤكدة أن اسمه ومؤسسته الثقافية سيظلان "فخرا وعزا واستمرارا لرسالة عظيمة قدمها على مدى عقود من الزمن والتي بإذن الله هي مستمرة باقية".

وأشادت حماني بما قدمه البابطين للثقافة العربية على مدى عقود طوال ودفاعه عن اللغة العربية في كل المحافل مضيفة "أننا نكن له تبجيلا وتقديرا ومحبة ومعزة كبرى لما قدمه من خدمات جليلة متفردة للأدب العربي".

وأوضحت أن سعي البابطين لخدمة الأدب تجسد بأشكال عديدة بدءا من دعمه المكتبات في الوطن العربي والعالم بأسره وصولا إلى "الإنجازات الثقافية الجليلة التي جعلت اسمه في صدارة العمل الثقافي العربي والدولي".

وأضافت أن البابطين "وظف أمواله وجهده وفكره لخدمة الثقافة العربية والتنمية المعرفية يقينا منه أن الحضارات تبنى على أساس الثقافة والفكر باعتبارهما عنصرين أساسيين في البناء" فأسس المكتبات ومنها (مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي) في دولة الكويت و(مكتبة البابطين) في (القدس) إضافة إلى "كثير مما قدمه للمكتبات عبر العالم".

وأشارت إلى أن البابطين عمل كذلك على دعم التعليم في شتى أنحاء العالم وأسس (بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا) منذ عام 1974 إضافة إلى دعمه الدورات التدريبية والتعليمية للغة العربية في أنحاء العالم مع إنشائه أيضا (جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري) ومراكز الترجمة والتحقيق وغيرها.

وكان الراحل عبدالعزيز سعود البابطين من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي وأصدر دواوين شعرية عدة وكان رئيس (مجموعة البابطين للإبداع الشعري) وتقلد مناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي ومنح من عدد من الجامعات العربية والعالمية شهادات للدكتوراه الفخرية تقديرا لعطائه المميز في مجالات خدمة الأدب والثقافة والإبداعات الشعرية ووافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة في 15 ديسمبر الماضي. (النهاية) م ر ي / م ع ع