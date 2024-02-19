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جامعة الكويت: حريصون على رفع مستوى الجامعة علميا وبحثيا بجهود قطاعاتها

2/19/2024 4:33:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 2 (كونا) -- أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي اليوم الاثنين الحرص على رفع مستوى الجامعة علميا وبحثيا بجهود القطاعات المعنية المستمرة في بحثها عن كل ما هو جديد.
جاء ذلك في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر (البحث العلمي لجامعة الكويت) بعنوان (رؤية الكويت 2035.. التكنولوجيا.. الإبداع والابتكار) والذي يستمر يومين في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.
وقال الحربي ان المادة الثالثة من الباب الأول من قانون الجامعات الحكومية تنص على أن تلتزم الجامعة بالقيم المنبثقة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية وتشجع على حرية الرأي والبحث العلمي وعلى دعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار.
وأوضح ان الجامعة ترجمت ذلك عمليا بتشجيع الباحثين من خلال المسابقات والجوائز السنوية وتمويل حضور المؤتمرات والملتقيات العلمية والتعاون البحثي والشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكد الحربي سعي الجامعة في المرحلة المقبلة إلى تنظيم لقاءات بين كوادر الجامعة والمسؤولين بالدولة لتقديم رؤيتها في كيفية المساهمة في حل المشكلات المجتمعية.
من جانبه قال نائب مدير الجامعة للأبحاث بالتكليف الدكتور عثمان الخضر في كلمة مماثلة ان نسبة المشاركة في معرض الملصق العلمي هذا العام بلغت ما يقارب 322 ملصقا وهو رقم قياسي يزيد بنحو 20 بالمئة عن مشاركات العام الماضي معربا عن شكره لقطاع الأبحاث ولجميع من ساهم في تسهيل وإنجاز المؤتمر.
وأوضح الخضر أن الملصقات العلمية المشاركة ناقشت مختلف القضايا المعاصرة ذات الأهمية العلمية والاجتماعية والوطنية مما يعكس الاهتمامات البحثية للمجتمع الأكاديمي في الكليات المشاركة.
بدورها قالت رئيسة المؤتمر الدكتورة حنين الغبرا في كلمتها إنه يقع على عاتق جامعة الكويت مسؤولية دعم الاهتمامات البحثية وتحقيق التقدم العلمي للارتقاء بمستوى البحث بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035).
وأشارت الغبرا إلى أن كافة الملصقات المشاركة خضعت لتقييم موحد من قبل لجنة تحكيم متخصصة لانتقاء الملصقات المتميزة من حيث المحتوى العلمي ومنهجية البحث وطريقة العرض ومخرجات البحث.
يذكر انه تم اختيار الملصقات الفائزة بجوائز المؤتمر التي يتنافس عليها ثلاث فئات وهي الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا واسفرت عملية التقييم عن اختيار الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتم تكريمهم خلال حفل الافتتاح.
وشارك في المؤتمر باحثون من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأساتذة زائرون من خارج الكويت إلى جانب الرئاسة العامة للحرس الوطني وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا من مختلف الكليات والتخصصات في جامعة الكويت.(النهاية)

ا س ع / ا ع ب




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