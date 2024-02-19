سمو أمير البلاد يرعى حفل تخرج الدفعة الـ31 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 2 (كونا) -- تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الواحدة والثلاثين من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

ووصل موكب سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.

وشهد حفل التخرج سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

بعدها ألقى مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة العميد محمد بدر الرومي كلمة بهذه المناسبة وفيما يلي نص الكلمة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)

القائد الأعلى للقوات المسلحة

أصحاب السمو والمعالي الشيوخ (الموقرين)

سمو الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)

معالي الوزراء الموقرين

الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا ومرحبا بكم في صرح من صروح العزة والوطنية.

سيدي حضرة صاحب السمو

إنه لمن دواعي سرورنا تشريف سموكم لنا اليوم الاحتفال بتخريج صفوة جديدة من أبناء الكويت وعددهم (368) من الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (31) من كلية الشرطة من بينهم عدد ثلاثة خريجين من مملكة البحرين الشقيقة حصلوا جميعهم على درجة الدبلوم في العلوم الشرطية ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية فهنيئا للوطن بتخريج تلك الكوكبة من أبنائه الذين عاهدوا الله على صون الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد متمسكين بالقيم الوطنية الأصيلة.

ونعاهد سموك بأن تظل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مؤسسة أمنية تحمل لواء المسؤولية والسير بخطى ثابتة وطموح لا سقف له لتظل مركز إشعاع أمني وعلمي وثقافي تسهم بكل جهودها لإعداد وتأهيل رجال أمن متسلحين بالوطنية والانتماء والتفاني في أداء الواجب واضعين جميعا نصب أعيننا كلمات سموكم السامية: ((إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا جميعا نصونه بالنفس قبل النفيس)).

فنحن على الدرب سائرون وبوفائكم وولائكم مقتدون ولسموكم وللكويت معاهدون أن نحفظ وطننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن تظل الكويت دوما صرحا منيعا على أعدائها مرفوعة الهامة وواحة أمن وأمان.

الحضور الكرام

يأتي حفلنا اليوم في ظل موجة التطوير والتحديث لقدرات الأكاديمية التي تهدف إلى بناء استراتيجية أمنية معاصرة وواعدة من أجل مسايرة ركب التطور المتسارع في التقدم العلمي والتدريبي والتقني.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على ما بذلوه من جهد مخلص وواضح.

سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد

لا يسعني إلا أن أتقدم لسموكم بأسمى معاني الشكر والتقدير لتشريفكم هذا الحفل الكريم.

وفقكم الله وسدد خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من دفعة طلبة الضباط الاختصاص ال(31) إلى دفعة الطلبة الضباط ال(47) وتلاها القرار الوزاري والنتائج النهائية للخريجين بقوة الشرطة ألقاه مساعد المدير العام للشؤون الاكاديمية العميد علي جاسم الوهيب.

بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من سموه حفظه الله ببدء مراسم العرض العام كما تم تقديم (التشكيلات والفصيل الصامت) وعرض المهارات التكتيكية المختلفة بين استخدام السلاح أو بدون السلاح لمواجهة كل المواقف المحتملة في حياتهم العملية وفرضية التصدي لتجار المخدرات والتي توضح العديد من المهام الشرطية.

أعقبه دخول الخريجين إلى ساحة العرض لأداء القسم والذي ألقاه آمر كتيبة التعليم والامتحانات العميد أحمد ناصر الردهان.

هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتسليم الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين كما تم إهداء سموه رعاه الله درع الاكاديمية.

وفي الختام تم عزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.

وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.(النهاية) ن و ف