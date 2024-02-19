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سفير الكويت لدى قطر: زيارة سمو أمير البلاد إلى الدوحة تجسد عمق العلاقات الأخوية

2/19/2024 4:33:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 2 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري اليوم الاثنين أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قطر ولقاءه مع أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يجسدان عمق العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر عقود من الزمن.
وقال السفير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دولة الكويت وقطر تتميزان بعلاقات أخوية خاصة على الصعيدين الرسمي والشعبي مؤكدا أن العلاقة بين البلدين الشقيقين متجذرة وتشهد تطورا وقفزات على كل المستويات نظرا لما تتفرد به تلك العلاقة من سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف.
وأضاف أن المحطات التاريخية التي مرت بها العلاقات زادت من أواصر المحبة بين البلدين والشعبين وأعطت دفعة للسير على الطريق ذاته في كل المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم مؤكدا أن ذلك ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق الازدهار للشعبين.
وأعرب السفير المطيري عن ثقته بأن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قطر ستضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية بين البلدين وستثمر نتائج ناجحة ستنعكس مزيدا من التنسيق والتعاون في المجالات كافة.
وأشار إلى أنه بموازاة التوافق وتطابق الرؤى السياسية تجاه مختلف القضايا والتطورات هناك حرص من قيادتي البلدين على الدفع بمسار التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع نظرا لما يتمتع به البلدان من إمكانيات وقدرات اقتصادية.
ولفت إلى أن الترحيب الرسمي والشعبي بهذه الزيارة يعكس المكانة الكبيرة للكويت قيادة وشعبا في قلوب القطريين لاسيما وأن هذه المحبة تجلت في الكثير من المواقف والمناسبات.
وختم السفير المطيري تصريحه بالتأكيد على أن البلدين يسيران في اتجاه واحد لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين ومسيرة العمل الخليجي المشترك في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر يحمل لشعبي البلدين المزيد من الازدهار والرخاء.
وبحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الثلاثاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة. (النهاية)

س س س / م ع ع




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