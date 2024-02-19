مقتل 64 شخصا على الأقل في أكبر اشتباكات قبلية في بابوا غينيا الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 19 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات في بابوا غينيا الجديدة اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا في "أكبر اشتباكات قبلية" في المرتفعات الشمالية للدولة في تصعيد مروع للعنف المستمر منذ فترة طويلة بين القبائل المحلية المتحاربة.
ونقلت صحيفة (بوست - كوريير) في بابوا غينيا الجديدة عن الشرطة المحلية قولها إن عمليات القتل بدأت في منطقة (بابيناماندا) بمقاطعة (إنجا) فجر أمس الأحد على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة (بورت مورسبي) مفيدة أنه تم انتشال جثث القتلى من جانب الطريق والأراضي العشبية والتلال.
وذكرت الصحيفة أن الفصائل المتنافسة استخدمت "بنادق عالية القوة" في الاشتباكات متوقعة ارتفاع عدد القتلى مع استمرار الاشتباكات في الوديان القريبة فيما لا تزال عمليات انتشال الجثث من الأدغال القريبة من الطريق قائمة.
من جهتهم دعا معارضو حكومة رئيس الوزراء جيمس مارابي إلى التحرك السريع بما في ذلك نشر قوات إضافية في المنطقة ووقف الاشتباكات التي تشمل قبيلتي (أمبولين) و(سكين) بالإضافة إلى حلفائهما مطالبين الحكومة بتحديد مصدر الأسلحة والرصاص على الفور لوقف الاشتباكات.
من ناحية أخرى نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن مسؤول كبير في شرطة بابوا غينيا الجديدة جورج كاكاس قوله إن "هذه أكبر عملية قتل رأيتها على الإطلاق في مقاطعة (إنجا) وربما في جميع المرتفعات في بابوا غينيا الجديدة".
فيما أعرب رئيس الوزراء أستراليا المجاورة أنتوني ألبانيز عن قلقه من جراء وقوع هذه الاشتباكات قائلا "إن هذه الأخبار مزعجة للغاية" مضيفا "نحن نقدم لهم دعما كبيرا خاصة في تدريب ضباط الشرطة والأمن".
يذكر أن حكومة بابوا غينيا الجديدة تحاول منذ عقود وقف الاشتباكات القبلية الدامية عبر جهود من بينها الوساطة والعفو عن حيازة الأسلحة بالإضافة إلى مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى للسيطرة على العنف دون نجاح يذكر. (النهاية)
ع ا ب / ض ح
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