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مقتل 64 شخصا على الأقل في أكبر اشتباكات قبلية في بابوا غينيا الجديدة

2/19/2024 4:33:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 19 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات في بابوا غينيا الجديدة اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا في "أكبر اشتباكات قبلية" في المرتفعات الشمالية للدولة في تصعيد مروع للعنف المستمر منذ فترة طويلة بين القبائل المحلية المتحاربة.
ونقلت صحيفة (بوست - كوريير) في بابوا غينيا الجديدة عن الشرطة المحلية قولها إن عمليات القتل بدأت في منطقة (بابيناماندا) بمقاطعة (إنجا) فجر أمس الأحد على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة (بورت مورسبي) مفيدة أنه تم انتشال جثث القتلى من جانب الطريق والأراضي العشبية والتلال.
وذكرت الصحيفة أن الفصائل المتنافسة استخدمت "بنادق عالية القوة" في الاشتباكات متوقعة ارتفاع عدد القتلى مع استمرار الاشتباكات في الوديان القريبة فيما لا تزال عمليات انتشال الجثث من الأدغال القريبة من الطريق قائمة.
من جهتهم دعا معارضو حكومة رئيس الوزراء جيمس مارابي إلى التحرك السريع بما في ذلك نشر قوات إضافية في المنطقة ووقف الاشتباكات التي تشمل قبيلتي (أمبولين) و(سكين) بالإضافة إلى حلفائهما مطالبين الحكومة بتحديد مصدر الأسلحة والرصاص على الفور لوقف الاشتباكات.
من ناحية أخرى نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن مسؤول كبير في شرطة بابوا غينيا الجديدة جورج كاكاس قوله إن "هذه أكبر عملية قتل رأيتها على الإطلاق في مقاطعة (إنجا) وربما في جميع المرتفعات في بابوا غينيا الجديدة".
فيما أعرب رئيس الوزراء أستراليا المجاورة أنتوني ألبانيز عن قلقه من جراء وقوع هذه الاشتباكات قائلا "إن هذه الأخبار مزعجة للغاية" مضيفا "نحن نقدم لهم دعما كبيرا خاصة في تدريب ضباط الشرطة والأمن".
يذكر أن حكومة بابوا غينيا الجديدة تحاول منذ عقود وقف الاشتباكات القبلية الدامية عبر جهود من بينها الوساطة والعفو عن حيازة الأسلحة بالإضافة إلى مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى للسيطرة على العنف دون نجاح يذكر. (النهاية)

ع ا ب / ض ح




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