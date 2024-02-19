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السفير القطري: زيارة سمو الأمير لدولة قطر تعزيز للعلاقات التاريخية الراسخة

2/19/2024 4:33:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر المانع
الكويت - 19 - 2 (كونا) -- قال سفير دولة قطر لدى البلاد علي آل محمود إن زيارة الدولة التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدولة قطر تأتي تعزيزا للعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر بدولة الكويت الشقيقة.
وأكد السفير آل محمود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة الزيارة عمق وتجذر العلاقات القطرية الكويتية على كافة المستويات والتي قوامها التاريخ المشترك ووحدة المصير.
وأضاف أن القيادتين السياسيتين الحكيمتين حرصتا على الدفع والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستويات أرحب من التكامل والتعاون المشترك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتنسيق المشترك في الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل الزيارات بشكل دائم على أعلى المستويات.
وبين أن العلاقة مع دولة الكويت تتصدر سلم أولوياتنا واهتماماتنا بتوجيهات "من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه وستظل هذه التوجيهات نبراسا نقتدي به في العمل على ترقية وتطوير هذه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين فأنا في بلدي الثاني الكويت هذا البلد الذي يكن أهله كل المحبة والتقدير والاحترام لدولة ولشعب قطر".
وأشاد بالتنسيق الوثيق بين الحكومتين في كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ظل القيادة السياسية الحكيمة في كلا البلدين لما فيه مصلحة وتقدم ورخاء الشعبين الشقيقين.
وفي الجانب الاقتصادي قال السفير آل محمود إن بلاده وقعت مع دولة الكويت في يناير 2020 اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة 15 عاما لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى دولة الكويت.
وأضاف أن تلك الاتفاقية أسهمت في تعزيز العلاقة مع دولة الكويت بما يعكس متانة هذه العلاقة والالتزام في دعم الشراكة بينهما وتطويرها وتنميتها كما أنها تؤكد على العلاقات الأخوية القوية والثابتة بين الكويت وقطر.
وأكد أن تلك العلاقات أدت إلى تطور مستمر بالتعاون بين رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص حيث تعمل على تقوية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في كلا البلدين معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة والاستثمار في القطاعات كافة.
وفيما يتعلق بالمجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والرياضية وغيرها قال السفير القطري إنها شهد تطورا ملحوظا ومتناميا خلال السنوات القليلة الماضية حيث نظمت دولة قطر خلال عام 2023 ومطلع عام 2024 الكثير من المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية من بينها معرض (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) في الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 28 مارس 2024 والذي تشارك فيه دولة الكويت بجناح مميز يشهد إقبالا كبيرا من الزوار.
كما نوه بالتواصل الشعبي والاجتماعي بين البلدين والذي يسير بوتيرة طيبة تؤكد عمق ومتانة الروابط الأسرية والأخوية الراسخة بين البلدين.
ولفت السفير آل محمود الى أن دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا يترقبون هذه الزيارة الميمونة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بما تحمله من خير ومنفعة للبلدين الشقيقين ولجميع دول مجلس التعاون في إطار منظومة خليجية متكاملة ومتناغمة في علاقاتها الإقليمية وشراكاتها الدولية بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل الخليجي المشترك.(النهاية)

ن م ع / ن و ف




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