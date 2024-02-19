وزير البترول المصري: العالم يشهد تحديات كبيرة تهدد مستقبل التنمية المستدامة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم الاثنين ان العالم يشهد سلسلة تحديات كبيرة من بينها التغير المناخي الذي يهدد مستقبل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) تحت شعار ( تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الملا ان المؤتمر يعد منصة لدعم التكامل والتعاون الاقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات الشعوب مؤكدا أهمية التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب.
وشدد على أهمية التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة لاسيما الهيدروجين.
وقال انه "مع تزايد التوجهات العالمية تبرز أهمية الهيدروجين ومصادر الطاقة النظيفة" مشيرا إلى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح الملا ان قطاع البترول يعمل على تنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء والشركات العالمية ورفع معدلات الإنتاج من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام وتعزيز مجال البتروكيماويات من خلال مراعاة خفض الانبعاثات.
وأضاف ان مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتنفيذ مشروعات واستثمارات في مجال الهيدروجين الاخضر مؤكدا ان بلاده تسعى لوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشري.
وقال ان قطاع البترول المصري يقوم بدوره في تأمين مصادر الطاقة في مصر بمفهومه الشامل إلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ويشارك في المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 اعضاء وفود وأكثر من 40 شركة عالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة.
ويضم المعرض المصاحب للمؤتمر أجنحة ل 12 دولة هم الصين وقبرص وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.(النهاية)
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