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وزير البترول المصري: العالم يشهد تحديات كبيرة تهدد مستقبل التنمية المستدامة

2/19/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم الاثنين ان العالم يشهد سلسلة تحديات كبيرة من بينها التغير المناخي الذي يهدد مستقبل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) تحت شعار ( تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الملا ان المؤتمر يعد منصة لدعم التكامل والتعاون الاقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات الشعوب مؤكدا أهمية التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب.
وشدد على أهمية التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة لاسيما الهيدروجين.
وقال انه "مع تزايد التوجهات العالمية تبرز أهمية الهيدروجين ومصادر الطاقة النظيفة" مشيرا إلى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح الملا ان قطاع البترول يعمل على تنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء والشركات العالمية ورفع معدلات الإنتاج من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام وتعزيز مجال البتروكيماويات من خلال مراعاة خفض الانبعاثات.
وأضاف ان مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتنفيذ مشروعات واستثمارات في مجال الهيدروجين الاخضر مؤكدا ان بلاده تسعى لوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشري.
وقال ان قطاع البترول المصري يقوم بدوره في تأمين مصادر الطاقة في مصر بمفهومه الشامل إلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ويشارك في المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 اعضاء وفود وأكثر من 40 شركة عالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة.
ويضم المعرض المصاحب للمؤتمر أجنحة ل 12 دولة هم الصين وقبرص وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.(النهاية)

ع ف ف / م ج ز




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