انطلاق بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)-تنطلق في عمان غد ا الثلاثاء، منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي يستضيفها الاتحاد الأردني للعبة.
ويشارك في البطولة التي تستمر منافساتها حتى نهاية الشهر الحالي، 12 فريقا يتنافسون في صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويمثل الأردن في هذه البطولة فريقي شباب الحسين وعيرا.
وجاءت فرق شباب الحسين الأردني و الاهلي بنغازي الليبي و السيب العماني وكاظمة الكويتي والنجمة البحريني وقطر القطري في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب عيرا الأردني ودار كليب البحريني والشرطة القطري و السويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي وبرقان الكويتي.
واختار فريق شباب الحسين نظيره فريق الأهلي بنغازي الليبي ليقابله في مباراة الافتتاح غدا.
--(بترا)
خ خ /ا ص/ س س
19/02/2024 12:01:56
MENAFN19022024000117011021ID1107869721
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