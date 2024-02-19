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انطلاق بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة غدا

2/19/2024 4:33:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)-تنطلق في عمان غد ا الثلاثاء، منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي يستضيفها الاتحاد الأردني للعبة.
ويشارك في البطولة التي تستمر منافساتها حتى نهاية الشهر الحالي، 12 فريقا يتنافسون في صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويمثل الأردن في هذه البطولة فريقي شباب الحسين وعيرا.
وجاءت فرق شباب الحسين الأردني و الاهلي بنغازي الليبي و السيب العماني وكاظمة الكويتي والنجمة البحريني وقطر القطري في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب عيرا الأردني ودار كليب البحريني والشرطة القطري و السويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي وبرقان الكويتي.
واختار فريق شباب الحسين نظيره فريق الأهلي بنغازي الليبي ليقابله في مباراة الافتتاح غدا.
--(بترا)
خ خ /ا ص/ س س
19/02/2024 12:01:56

MENAFN19022024000117011021ID1107869721

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