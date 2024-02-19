مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات فلسطينية بنابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 شباط (بترا) - أضرم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، النيران في مركبات فلسطينية في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما قاموا بتحطيم زجاج عدد اخر من المركبات.
وقال عضو مجلس بلدية ترمسعيا محمود سليمان في بيان، إن البلدة شكلت لجنة حراسة على مدار 24 ساعة وهي في حالة تأهب ومراقبة دورية خاصة في المنازل القريبة من مستوطنة "شيلو" الواقعة على اراضي القرية ونسعى لتقديم الدعم والحماية للناس ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا في البلدية.
وأوضح سليمان أن المستوطنين وبحماية الاحتلال، منعوا المزارعين بعد 7 تشرين الأول من الوصول لحقولهم الزراعية في مناطق واسعة من البلدة.
وأكد أن ما يحدث بالآونة الأخيرة هو انعكاس للحكومة المتطرفة التي تدعم هذه الاعتداءات وتعمل على تسليح المستوطنين وتدريبهم وتوفير الحماية لهم في حال قيامهم بأي اعتداء، مبينا أن الهجوم الذي حدث صباح اليوم، وقع في منطقة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحت نظرهم وحمايتهم.
-- (بترا )
م . ف / أ أ / س س
19/02/2024 11:27:46
MENAFN19022024000117011021ID1107869719
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