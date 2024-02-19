الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 19 شباط (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 30 فلسطينيا، ودارت اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بصفوف الشبان الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مدن رام الله و البيرة والخليل ونابلس وجنين و قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

19/02/2024 11:12:32