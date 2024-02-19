الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 شباط (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 30 فلسطينيا، ودارت اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بصفوف الشبان الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في مدن رام الله و البيرة والخليل ونابلس وجنين و قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
19/02/2024 11:12:32
MENAFN19022024000117011021ID1107869718
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