الطاقة والمعادن تعلن رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا) - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، رفع الجاهزية في قطاع الطاقة؛ للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً.

ودعا المهندس السعايدة الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل بموجب خطط الطوارئ المعدة مسبقا لهذه الغاية، وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات الحالة الجوية السائدة، وضمان ديمومة التيار الكهربائي وتزويد المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز و الكاز، وتعزيز كوادرها الفنية في ورش العمل للتعامل مع أي أعطال قد تحدث بالسرعة الممكنة.

وحثّ السعادية شركات القطاع بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الهيئة تواصل متابعة عمل القطاع من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل على مدار الساعة.

وأشاد باستجابة شركات القطاع في التعاون للإبقاء على الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية الراهنة.

--(بترا)

م ف / ا ص / س س

19/02/2024 10:58:04