شهداء وجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 شباط (بترا)-استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية واليوم الإثنين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة لليوم الـ136 على التوالي.
وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل على الأقل في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بالتزامن مع قصف مدفعي على الحي نفسه.
وفي حي الرمال غرب المدينة، قصف الطيران الحربي منزلين على الأقل، ما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين على الأقل نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.
ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته 6 منازل، 2 منها في دير البلح، وواحدا في النصيرات، وآخر في الزوايدة، ومنزلا في البريج وآخر في المغازي، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.
وجنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس، وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، حيث يتواجد أكثر من 120 شخصا في المجمع، وقد استُشهد حتى اللحظة 8 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي.
كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل، وتوغلت آليات الاحتلال بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خانيونس.
وفي رفح، قصفت خربة العدس، ومنزلين في حي الشابورة وسط المدينة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف قرب خيام النازحين في المنطقة الغربية في المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ م / اص / س س
19/02/2024 10:50:44
MENAFN19022024000117011021ID1107869716
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