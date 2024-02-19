شهداء وجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 شباط (بترا)-استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية واليوم الإثنين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة لليوم الـ136 على التوالي.

وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل على الأقل في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بالتزامن مع قصف مدفعي على الحي نفسه.

وفي حي الرمال غرب المدينة، قصف الطيران الحربي منزلين على الأقل، ما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين على الأقل نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته 6 منازل، 2 منها في دير البلح، وواحدا في النصيرات، وآخر في الزوايدة، ومنزلا في البريج وآخر في المغازي، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.

وجنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس، وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، حيث يتواجد أكثر من 120 شخصا في المجمع، وقد استُشهد حتى اللحظة 8 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل، وتوغلت آليات الاحتلال بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خانيونس.

وفي رفح، قصفت خربة العدس، ومنزلين في حي الشابورة وسط المدينة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف قرب خيام النازحين في المنطقة الغربية في المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ م / اص / س س

19/02/2024 10:50:44