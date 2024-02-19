الذهب يرتفع 0.4 بالمئة مدعوما بتراجع طفيف للدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة، إلى 2021.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 شباط.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
19/02/2024 10:41:32
MENAFN19022024000117011021ID1107869715
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