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الذهب يرتفع 0.4 بالمئة مدعوما بتراجع طفيف للدولار

2/19/2024 4:32:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة، إلى 2021.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 شباط.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
19/02/2024 10:41:32

MENAFN19022024000117011021ID1107869715

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