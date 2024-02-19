الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي و إصابة آخر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 57، بعد إقراره أمس الأحد بمقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.
ووفقا لبيان نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن عدد المصابين ارتفع أيضا إلى 2938، بينهم 1707 إصابات طفيفة، و774 متوسطة و447 حرجة.
وبلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي 1373، بينها 634 حالة طفيفة و463 متوسطة و276 حرجة.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ136، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
19/02/2024 10:04:01
MENAFN19022024000117011021ID1107869713
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