الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي و إصابة آخر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 57، بعد إقراره أمس الأحد بمقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

ووفقا لبيان نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن عدد المصابين ارتفع أيضا إلى 2938، بينهم 1707 إصابات طفيفة، و774 متوسطة و447 حرجة.

وبلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي 1373، بينها 634 حالة طفيفة و463 متوسطة و276 حرجة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ136، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

19/02/2024 10:04:01