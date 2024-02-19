انطلاق بطولة قطر المفتوحة للتنس اليوم بمشاركة اردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 19 شباط (بترا)- تنطلق مساء اليوم الاثنين، بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2024، على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويشارك في النسخة الحالية للبطولة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، المصنف الأول عربيا في لعبة التنس، المحترف الأردني عبد الله شلباية، الذي سيخوض أولى مبارياته مساء اليوم مع الأسترالي أليكسي بوبيرين.
ويخوض شلباية منافسات البطولة ضمن نخبة مشاركة من أفضل نجوم ولاعبي التنس المصنفين في العالم، يتقدمهم البريطاني آندي موراي الفائز بلقب بطولة قطر مرتين خلال عامي (2008-2009)، والروسي أندريه روبليف، وكارين خاشانوف والماتادور الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الفائز باللقب مرتين (2019، 2022).
ومن أبرز مباريات اليوم بالإضافة إلى مباراة شلباية وبوبيرين، مواجهة الإيطالي لورينزو سونيغو مع الروسي بافل كوتوف، والتشيكي فيت كوبريفا مع المجري فابيان ماروزسان، والصيني تشانغ تشي تشين مع الإيطالي لورنزو موسيتي والمجري مارتون فوتشوفيتش مع الماتدور الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.
وتستكمل مباريات الدور الرئيسي غدًا حيث يلتقي البريطاني آندي موراي، المصنف الأول عالميًا سابقًا، مع الفرنسي أليكساندر مولر الصاعد من التصفيات، فيما سيلتقي الفرنسي غايل مونفيس المصنف 70 عالميًا مع الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب، ويلعب ألكسندر شيفتشينكو مع الفرنسي ريتشارد جاسكيه، والفرنسي هوغو غرينير مع الهولندي تالون جريكسبور والإيطالي جوليو زيبيري مع الفلندي إميل روسوفووري، والتشيكي ياكوب منشيك مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، والروسي ألكسندر شيفتشينكو والفرنسي ريتشارد جاسكيه.
وكانت القرعة قد جنبت المصنفين الأربعة الأوائل من خوض الدور الأول، في مقدمتهم الروسي أندري روبليف المصنف الأول في البطولة، والخامس عالميًا، وكذلك الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني في البطولة والسابع عشر عالميًا، والفرنسي أوغو هامبرت المصنف الثالث على البطولة والثامن عشر عالميًا، والكازاخي ألكسندر بوليك المصنف الرابع في البطولة والثالث والعشرون عالميًا.
وتعد قطر إكسون موبيل المفتوحة إحدى بطولتي رابطة محترفي التنس التي تقام في الشرق الأوسط، وجرى اختيارها من قبل اللاعبين كأفضل بطولة من فئة 250 نقطة في خمس نسخ (2015، 2017، 2019، 2021 – 2022)، حيث فاز كل من روجر فيدرير وآندي موراي ورافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش بالعديد من ألقابها.
وقال عبد الله شلباية في تصريحات الليلة الماضية، إنه يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، مضيفا " لم أوفق في مشاركتي الماضية بالبطولة ولكن هذه المرة سأكون جاهزًا لأول مباراة لي اليوم، وأعرف أنها مباراة صعبة ولكن سأقدم أفضل ما لدي من أجل الفوز والوصول لأدوار متقدمة ".
من جانبه، يتطلع البريطاني آندي موراي للتتويج بلقب بطولة قطر إكسون موبيل مجددًا، بعد خسارته في نهائي النسخة الماضية أمام الروسي دانييل ميدفيدف، قائلا " الدوحة كانت المكان الذي أثبتّ فيه حقًا أنني قادر على الفوز والعودة، وبمجرد أن أبدأ في الفوز ببعض البطولات، ستتغير الأمور للأفضل ".
--(بترا)
م ف / اص /س س
19/02/2024 09:45:07
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