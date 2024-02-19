انطلاق بطولة قطر المفتوحة للتنس اليوم بمشاركة اردنية

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 19 شباط (بترا)- تنطلق مساء اليوم الاثنين، بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2024، على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك في النسخة الحالية للبطولة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، المصنف الأول عربيا في لعبة التنس، المحترف الأردني عبد الله شلباية، الذي سيخوض أولى مبارياته مساء اليوم مع الأسترالي أليكسي بوبيرين.

ويخوض شلباية منافسات البطولة ضمن نخبة مشاركة من أفضل نجوم ولاعبي التنس المصنفين في العالم، يتقدمهم البريطاني آندي موراي الفائز بلقب بطولة قطر مرتين خلال عامي (2008-2009)، والروسي أندريه روبليف، وكارين خاشانوف والماتادور الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الفائز باللقب مرتين (2019، 2022).

ومن أبرز مباريات اليوم بالإضافة إلى مباراة شلباية وبوبيرين، مواجهة الإيطالي لورينزو سونيغو مع الروسي بافل كوتوف، والتشيكي فيت كوبريفا مع المجري فابيان ماروزسان، والصيني تشانغ تشي تشين مع الإيطالي لورنزو موسيتي والمجري مارتون فوتشوفيتش مع الماتدور الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.

وتستكمل مباريات الدور الرئيسي غدًا حيث يلتقي البريطاني آندي موراي، المصنف الأول عالميًا سابقًا، مع الفرنسي أليكساندر مولر الصاعد من التصفيات، فيما سيلتقي الفرنسي غايل مونفيس المصنف 70 عالميًا مع الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب، ويلعب ألكسندر شيفتشينكو مع الفرنسي ريتشارد جاسكيه، والفرنسي هوغو غرينير مع الهولندي تالون جريكسبور والإيطالي جوليو زيبيري مع الفلندي إميل روسوفووري، والتشيكي ياكوب منشيك مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، والروسي ألكسندر شيفتشينكو والفرنسي ريتشارد جاسكيه.

وكانت القرعة قد جنبت المصنفين الأربعة الأوائل من خوض الدور الأول، في مقدمتهم الروسي أندري روبليف المصنف الأول في البطولة، والخامس عالميًا، وكذلك الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني في البطولة والسابع عشر عالميًا، والفرنسي أوغو هامبرت المصنف الثالث على البطولة والثامن عشر عالميًا، والكازاخي ألكسندر بوليك المصنف الرابع في البطولة والثالث والعشرون عالميًا.

وتعد قطر إكسون موبيل المفتوحة إحدى بطولتي رابطة محترفي التنس التي تقام في الشرق الأوسط، وجرى اختيارها من قبل اللاعبين كأفضل بطولة من فئة 250 نقطة في خمس نسخ (2015، 2017، 2019، 2021 – 2022)، حيث فاز كل من روجر فيدرير وآندي موراي ورافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش بالعديد من ألقابها.

وقال عبد الله شلباية في تصريحات الليلة الماضية، إنه يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، مضيفا " لم أوفق في مشاركتي الماضية بالبطولة ولكن هذه المرة سأكون جاهزًا لأول مباراة لي اليوم، وأعرف أنها مباراة صعبة ولكن سأقدم أفضل ما لدي من أجل الفوز والوصول لأدوار متقدمة ".

من جانبه، يتطلع البريطاني آندي موراي للتتويج بلقب بطولة قطر إكسون موبيل مجددًا، بعد خسارته في نهائي النسخة الماضية أمام الروسي دانييل ميدفيدف، قائلا " الدوحة كانت المكان الذي أثبتّ فيه حقًا أنني قادر على الفوز والعودة، وبمجرد أن أبدأ في الفوز ببعض البطولات، ستتغير الأمور للأفضل ".

--(بترا)

م ف / اص /س س

19/02/2024 09:45:07