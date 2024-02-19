تراجع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا) - انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69 بالمئة لتسجل 82.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 78.84 دولار للبرميل.
وبعد أسبوع من البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للتوقعات، التي أشارت إلى زيادة الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، ألمح صناع القرار في المركزي الأميركي إلى "التروي" في خفض أسعار الفائدة، ومن شأن أسعار الفائدة الأعلى أن تبقي تكلفة شراء النفط مرتفعة، الأمر الذي يهيئ المجال لاتجاه السوق نحو الانخفاض.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
19/02/2024 09:33:01
MENAFN19022024000117011021ID1107869709
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