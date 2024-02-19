تراجع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا) - انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69 بالمئة لتسجل 82.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 78.84 دولار للبرميل.

وبعد أسبوع من البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للتوقعات، التي أشارت إلى زيادة الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، ألمح صناع القرار في المركزي الأميركي إلى "التروي" في خفض أسعار الفائدة، ومن شأن أسعار الفائدة الأعلى أن تبقي تكلفة شراء النفط مرتفعة، الأمر الذي يهيئ المجال لاتجاه السوق نحو الانخفاض.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

19/02/2024 09:33:01