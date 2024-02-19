ذكرى ميلاد محمد شرف.. ثنائية مميزة مع أحمد حلمى وإفيهات لا تنسى

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد شرف ، والذى اشتهر ببصمات لا تنسى مع كل دور اعتاد تقديمه قبل رحيله، خاصة مع الفنان أحمد حلمى في كل الأفلام الذى شاركه فيها الظهور، وصار ظهوره في أي عمل محل تشوق من قبل الجمهور الذى يراهن على افيه جديد وطلة مميزة للفنان الراحل.

قدم الراحل محمد شرف 5

أفلام مع أحمد حلمى، بدايتها زكى شان، والذى جسد به دور "لص" استعان به حسن حسنى، لسرقة فيلا "خيرت"، وأثناء النقاش قال له شرف "طالما دخلت عالم المخدرات لازم أقعد فيه مش أقل من سنة وبعدين أحول"، وبعد القبض عليه وأثناء ضربه قال "إضرب كمان قفلهوملى باكو".

كما شارك محمد شرف الفنان حلمى فى أفلام "جعلتنى مجرما" وجسد دور المعلم مشمش تاجر المخدرات، الذى يدير غرزة، وحينما تأتى الشرطة يخفى كل شىء حتى لا يتم القبض عليه.

أيضًا فى فيلم "ظرف طارق" كان شرف حاضرا فى مشهد وحيد لكن كانت جرعة الكوميديا به كبيرة، حيث دخل فجأة شقة حلمى قائلا: ساموعليكو.. التلاجة فيها ميه أصل أنا جعان أوى أوى"، و"أنا إنسان وكائن يعيش ويتعايش.. وأنا مش تبع حد أنا رئيس جمهورية نفسى" و"اسمى بسيوني مراد الحيوان" واختتم جملة الإيفيهات قائلا: "واحد مصرى هيشجع إيه.. نيجيريا".

في حين فاجأ الجمهور بدوره خلال فيلم "آسف على الإزعاج"، حينما خرج عن نطاق الكوميديا، وقدم مشهدين أحدهما درامى، أبكى فيه الجمهور، حينما جسد دور نسيم الرجل المصرى العاطل صاحب النظر الضعيف.

لم تقتصر أعماله مع حلمى عند هذا الحد، .. فكان آخرها حينما شاركه فى فيلم "إكس لارج" وجسد دور بواب العمارة.



