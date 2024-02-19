سارة الشامى: فخورة بعملى فى الحشاشين والمسلسل يحمل كل عناصر النجاح

MENAFN - Youm7) أعربت الفنانةسارة الشامىعن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل ضخم مثل مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى رمضان 2024، مشيرة لـ"اليوم السابع" إلى أن المخرج بيتر ميمى يعد من أهم المخرجين في الوطن العربي.

وأكدت سارة الشامى أنها تشرفت بالتعاون في عمل درامى من كتابة الكاتب عبد الرحيم كمال وكوكبة من النجوم مثل النجم كريم عبد العزيز، لافتًا إلى أن العمل يحمل كل عناصر النجاح، موضحة أنها تجسد خلال أحداث العمل دور فتاة تسمى نورهان.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.



سارة الشامى يذكر ان النجمكريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.



