آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد بعد نقله للمستشفى

(MENAFN
- Youm7) تعرض المطرب الكويتى عبد الله الرويشد
مؤخرا لوعكة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة فى مستشفى جابر الأحمد بالكويت، ولكن طمأن ملك أحمد مدير أعمال الفنان جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه بخير ووجوده فى المستشفى إجراء احتياطي للاطمئنان على صحته بعد الإرهاق الذى تعرض له،
ونفى فى الوقت نفسه تعرضه لجلطة دماغية، كما انتشر فى بعض المواقع، مؤكدا أن كل ما حدث كان نتيجة إرهاق فقط.
عبد الله الرويشيد
المطرب الكويتى عبد الله الرويشد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر" يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك..".
أوبريت "جايلك يا مصر" من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتى عيسى العميرى الذى يظهر فى بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى ورعاية حازم بركة وغناء عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبد المنعم.
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