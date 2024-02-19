آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد بعد نقله للمستشفى

عبد الله الرويشيد

المطرب الكويتى عبد الله الرويشد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر" يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك..".

أوبريت "جايلك يا مصر" من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتى عيسى العميرى الذى يظهر فى بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى ورعاية حازم بركة وغناء عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبد المنعم.