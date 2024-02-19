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آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد بعد نقله للمستشفى

2/19/2024 4:32:38 AM
(MENAFN- Youm7) تعرض المطرب الكويتى عبد الله الرويشد
مؤخرا لوعكة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة فى مستشفى جابر الأحمد بالكويت، ولكن طمأن ملك أحمد مدير أعمال الفنان جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه بخير ووجوده فى المستشفى إجراء احتياطي للاطمئنان على صحته بعد الإرهاق الذى تعرض له،
ونفى فى الوقت نفسه تعرضه لجلطة دماغية، كما انتشر فى بعض المواقع، مؤكدا أن كل ما حدث كان نتيجة إرهاق فقط.




عبد الله الرويشيد

المطرب الكويتى عبد الله الرويشد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر" يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك..".

أوبريت "جايلك يا مصر" من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتى عيسى العميرى الذى يظهر فى بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى ورعاية حازم بركة وغناء عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبد المنعم.







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