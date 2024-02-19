طريقة عمل الدجاج الصينى.. جددي سفرتك بلمسة آسيوية

MENAFN - Youm7) وصفة الدجاج الصينية من أشهر أكلات المطبخ الأسيوى والتي تتميز بالبهارات والمذاق المختلف لها، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل الدجاج الصيني وفقا لموقع silkroadrecipes





المكونات:

من الممكن شراء البهارات الصينية جاهزة او عملها في المنزل وهى مكونة من "القرفة والقرنفل وبذور الشمر والينسون والفلفل".



1ك من أوراك الدجاج بالعظم والجلد

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

أوراق الشمر

1بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة إلى شرائح

1بصلة حمراء مقطعة بالطول إلى شرائح

2تفاح مقرمش بالعسل

1ملعقة صغيرة ملح

1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود

رقائق الفلفل الأحمر

صلصة

1/4كوب مرقة دجاج

2ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1ملعقة كبيرة عسل

1 و1/2ملعقة صغيرة من مسحوق البهارات الصينية الخمسة

1/4 ملعقة صغيرة صلصة الصويا

طريقة التحضير

-سخني الفرن إلى 200 درجة،

قومى بتبطين صينية الخبز ذات الحواف بورق الألمنيوم ثم رشها برذاذ الطبخ، و في وعاء صغير، اخلطي مرق الدجاج والزبدة والعسل ومسحوق البهارات الصينية الخمسة وصلصة الصويا.

-قطعي سيقان الشمر واحتفظي بأوراق الريش للتزيين، اقطعى البصلة إلى نصفين بالطول.

-في وعاء، ضعي الشمر والبطاطا الحلوة والبصل الأحمر والتفاح مع الزيت، رتبيها في طبقة واحدة على صينية الخبز ورشيها بالملح و الفلفل الأسود والأحمر.

-رتبي الدجاج في الأعلى، بحيث يكون جانب الجلد لأعلى.

-ادهني نصف كمية الصلصة على الدجاج. قومي بشويها لمدة 15 دقيقة، ثم دهنها مرة أخرى بالصلصة وأي عصائر في المقلاة ،استمري في التحميص حتى يصبح لون الدجاج بنيًا جيدًا ولم يعد لونه ورديًا عند العظم، لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى، قومي بلصق كل شيء مرة أخرى ونثر أوراق الشمر المحفوظة في الأعلى قبل التقديم.











