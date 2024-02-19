طريقة عمل الدجاج الصينى.. جددي سفرتك بلمسة آسيوية

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- Youm7) وصفة الدجاج الصينية من أشهر أكلات المطبخ الأسيوى والتي تتميز بالبهارات والمذاق المختلف لها، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل الدجاج الصيني وفقا لموقع silkroadrecipes
المكونات:
من الممكن شراء البهارات الصينية جاهزة او عملها في المنزل وهى مكونة من "القرفة والقرنفل وبذور الشمر والينسون والفلفل".
1ك من أوراك الدجاج بالعظم والجلد
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
أوراق الشمر
1بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة إلى شرائح
1بصلة حمراء مقطعة بالطول إلى شرائح
2تفاح مقرمش بالعسل
1ملعقة صغيرة ملح
1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود
رقائق الفلفل الأحمر
صلصة
1/4كوب مرقة دجاج
2ملعقة كبيرة زبدة مذابة
1ملعقة كبيرة عسل
1 و1/2ملعقة صغيرة من مسحوق البهارات الصينية الخمسة
1/4 ملعقة صغيرة صلصة الصويا
طريقة التحضير
-سخني الفرن إلى 200 درجة،
قومى بتبطين صينية الخبز ذات الحواف بورق الألمنيوم ثم رشها برذاذ الطبخ، و في وعاء صغير، اخلطي مرق الدجاج والزبدة والعسل ومسحوق البهارات الصينية الخمسة وصلصة الصويا.
-قطعي سيقان الشمر واحتفظي بأوراق الريش للتزيين، اقطعى البصلة إلى نصفين بالطول.
-في وعاء، ضعي الشمر والبطاطا الحلوة والبصل الأحمر والتفاح مع الزيت، رتبيها في طبقة واحدة على صينية الخبز ورشيها بالملح و الفلفل الأسود والأحمر.
-رتبي الدجاج في الأعلى، بحيث يكون جانب الجلد لأعلى.
-ادهني نصف كمية الصلصة على الدجاج. قومي بشويها لمدة 15 دقيقة، ثم دهنها مرة أخرى بالصلصة وأي عصائر في المقلاة ،استمري في التحميص حتى يصبح لون الدجاج بنيًا جيدًا ولم يعد لونه ورديًا عند العظم، لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى، قومي بلصق كل شيء مرة أخرى ونثر أوراق الشمر المحفوظة في الأعلى قبل التقديم.
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