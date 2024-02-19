إزاى تشجع نفسك على ممارسة الرياضة بانتظام من غير توقف؟

MENAFN - Youm7) يحرص الكثيرون على النزول للصالات الرياضية والمواظبة على التمارين ، وتناول غذاء صحي مفيد، وتختلف الأهداف لكل منهم، منهم من يريد خسارة الوزن، أو منهم من يريد تحقيق اللياقة البدنية، أو منهم من يجعلها الوجهة التي يفرغ فيها الطاقة السلبية، وهي جميعها أهداف تدفعهم إلى استمرار ممارسة التمارين الرياضية، ولكن للذين لا يحددونالهدف، إليهم عدة خطوات تساعدهم على المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، وتمنحهم التحفيز والتوجيه وفقا لما نشره موقع livestrong وهي:

تحديد التمارين المناسبة

القيام بالتمارين الرياضية مثله مثل أي عمل يحتاج إلى قبول واستمرار لتحقيق نتائج إيجابية، وهذا ما يحتاج إليه المتدرب تحديد التمارين التي يحبها ويعرف أنه سيمارسها بسهولة، لكي يستمر دون إحساس بالصعوبة أو التجنب، وهذا يتطلب البحث وتجربة التمارين عدة أسابيع وصولا إلى تحديد من يناسبك.

تحويلها إلى روتين

لتحصل على نتائج ممارسة التمارين الرياضية، فأن الاستمرار على ممارستها يقوم بذلك، من جعلها روتين ثابت مثلها مثل تناول الطعام وتنظيف الأسنان، وهو البدء بتمرين لمدة أقل ولكن بانتظام، ثم أضافة بعض الوقت لاحقا.

ممارسة التمارين الرياضية تحقيق المرونة

جعل الجسم مرن وقادر على أداء المهام بنشاط وحيوية يرجع إلى ممارسة التمارين الرياضية، لذلك تحديد التمارين المناسبة والاستمرار في ممارستها يحقق المرونة والنشاط.

استمرار القيام بالتمارين الرياضية اعتبارها مهارة جديدة

أحد أروع الأشياء المتعلقة باللياقة البدنية هو أن تكون قادرًا على رؤية نفسك تتحسن في شيء ما. لذا اعتبر الرياضة محاولة لتعلم مهارة جديدة طيلة الوقت. ضع لنفسك أهداف متجددة في الرياضة التي تمارسها واعتبرها تجربة جديدة تخوضها كل مرة.

الشعور بصحة أفضل