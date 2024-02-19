إزاى تشجع نفسك على ممارسة الرياضة بانتظام من غير توقف؟

(MENAFN
- Youm7) يحرص الكثيرون على النزول للصالات الرياضية والمواظبة على التمارين ، وتناول غذاء صحي مفيد، وتختلف الأهداف لكل منهم، منهم من يريد خسارة الوزن، أو منهم من يريد تحقيق اللياقة البدنية، أو منهم من يجعلها الوجهة التي يفرغ فيها الطاقة السلبية، وهي جميعها أهداف تدفعهم إلى استمرار ممارسة التمارين الرياضية، ولكن للذين لا يحددون
الهدف، إليهم عدة خطوات تساعدهم على المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، وتمنحهم التحفيز والتوجيه وفقا لما نشره موقع livestrong وهي:
تحديد التمارين المناسبة
القيام بالتمارين الرياضية مثله مثل أي عمل يحتاج إلى قبول واستمرار لتحقيق نتائج إيجابية، وهذا ما يحتاج إليه المتدرب تحديد التمارين التي يحبها ويعرف أنه سيمارسها بسهولة، لكي يستمر دون إحساس بالصعوبة أو التجنب، وهذا يتطلب البحث وتجربة التمارين عدة أسابيع وصولا إلى تحديد من يناسبك.
تحويلها إلى روتين
لتحصل على نتائج ممارسة التمارين الرياضية، فأن الاستمرار على ممارستها يقوم بذلك، من جعلها روتين ثابت مثلها مثل تناول الطعام وتنظيف الأسنان، وهو البدء بتمرين لمدة أقل ولكن بانتظام، ثم أضافة بعض الوقت لاحقا.
ممارسة التمارين الرياضية تحقيق المرونة
جعل الجسم مرن وقادر على أداء المهام بنشاط وحيوية يرجع إلى ممارسة التمارين الرياضية، لذلك تحديد التمارين المناسبة والاستمرار في ممارستها يحقق المرونة والنشاط.
استمرار القيام بالتمارين الرياضية اعتبارها مهارة جديدة
أحد أروع الأشياء المتعلقة باللياقة البدنية هو أن تكون قادرًا على رؤية نفسك تتحسن في شيء ما. لذا اعتبر الرياضة محاولة لتعلم مهارة جديدة طيلة الوقت. ضع لنفسك أهداف متجددة في الرياضة التي تمارسها واعتبرها تجربة جديدة تخوضها كل مرة.
الشعور بصحة أفضل
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