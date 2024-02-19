سعره أقل من علبة مربى.. زوجان يشتريان منزلا فى صقلية مقابل يورو واحد

MENAFN - Youm7) استطاع زوجان شراء منزل بقيمة يورو واحد، وقال الزوجان إنها "ليست بفضل نصيحة لمحامينا أو تعويذة غريبة للحظ السعيد، إنها بالفعل تكلفة المنزل المكون من ثلاث غرف نوم والموجود فى قرية خلابة فى موتا دافيرمو بصقلية، على بعد 50 ميلاً شرق باليرمو، فى إيطاليا".

وفقا لموقع "ذا صن" البريطانى، عند التوقيع على الأوراق النهائية لشراء الزوجين منزلهما، لم تستطيع سارة بيرتاجنولي 37 عامًا، وزوجها لوكا سجوزيني، 36 عامًا، احتواء فرحتهما، وفي الوقت الذى قامت فيه سارة بإنهاء المستندات، دفع لوكا، 1 يورو، أى ما يعادل 86 بنسًا.

ووفقا لجريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن بعض البلديات المحلية في القرى الصغيرة في إيطاليا تبنت مشروعاً لبيع العقارات القديمة في البلدات مقابل يورو واحد فقط، بشرط أن يقوم المشتري الجديد بتجديدها على نفقته، والمنازل التي تُباع بيورو واحد تظل بحاجة لكثير من الصيانة والتجديد حتى تصبح قابلة للاستخدام وصالحة للعيش، حيث تحتاج إلى نحو 90 ألفاً من أجل ترميمها وصيانتها، لكنها تظل منخفضة الثمن على الرغم من ذلك مقارنة بأسعار المنازل في أوروبا.غرف المنزل

قالت سارة،

"كان سعر منزلنا الذى تبلغ قيمته 1 يورو سيكلف 400 ألف جنيه إسترليني في لندن أو 300 ألف يورو في روما، لقد حصلنا عليها بأقل من سعر علبة من المربى أو علبتين من العلكة"، وأضافت: "يعتقد الناس أنه لا بد من وجود مشكلة أو أننا نكذب لكننا لسنا كذلك، إنه أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق."

سارا عارضة الأزياء السابقة، وزوجها لوكا،

وهما والدان فخوران لابنتهما لوس البالغة من العمر عامين، يكملان الآن تجديدات منزلهما في الطابق السفلي.

المنزل

يعترف الزوجان أنهما لم يعتقدا أبدًا أنهما سيكونان قادرين على تحمل تكاليف الحصول على ملكية المنزل مقابل القليل من المال، فيما ولدت سارة ابنتها في ميرانو بإيطاليا، وعملت كمساعدة شخصية قبل أن تلتقي بزوجها "لوكا" من لشبونة بالبرتغال في عرض أزياء بميلانو عام 2015.