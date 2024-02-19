الفستان الأسود والبلوزة البيضاء.. 6 قطع خليها فى دولابك لزوم الشياكة

(MENAFN
- Youm7) الموضة فن وشكل من أشكال التعبير الجمالي وتخرج أفضل ما لديك وتمثل اختيارك الشخصي، لا تستطيع النساء مقاومة الأشياء الجميلة ويحب معظمهن تجربة كل اتجاهات الموضة لتبدو رائعة وتكون جزءًا من العصر، هناك أساسيات يجب أن تكون في دولابك وتنسيقها حسب الموضة وما يناسب طبيعة جسمك.
وفى السطور التالية نقدم أبرز القطع المهمة في دولابك وازاى تنسقيها وفقا لموقع"
pinkvilla
".
- الجينز
الجينزمن الضروريات اليومية يمكنك اختيار سترات الجينز والقمصان هذا لتحسين مظهرك، ولكن تأكدى من اختيار الملابس التي تناسب نوع جسمك وحجمك.
- الملابس المخططة
القطع المخططة هي علاج للعيون يمكنك أن تجعل نفسك تبدو أطول بخطوط عمودية ولكن الخطوط الأفقية تفعل العكس، لذا اختاري الملابس المخططة وفقًا لذلك.
-الفستان الأسود
تحتاج كل فتاة إلى فستان أسود في خزانة ملابسها يمكنك ارتداؤه في موعدك أو في مناسبة غير رسمية أوفي أي حفلة، مع تنسيقها بالإكسسوارات والحذاء المناسب.
-البلوزة البيضاء
من أهم القطع التي يجب أن تكون في خزانة ملابسك ويمكن إرتدائها بأشكال مختلفة سواء كاجول أو كلاسيك وتعطى مظهر جذاب.
-الحزام
هناك العديد من أشكال الحزام يجب أن تكون في دولابك سواء الحزام الرفيع أوالعريض وغيره، فهو ليست مجرد حزام للبنطلون فقط ولكن يمكنك أيضًا إضافته إلى التنانير عالية الخصر والتنانير الضيقة والفساتين.
-الكوفية والشال
الكوفية والشال من أهم القطع التي يجب أن تكون في دولابك لاستخدامتها المختلفة، فيمكن ارتداء الشال بطرق مختلفة وفى كل مرة يظهر بشكل مختلف عن غيره.
-التايجر
قطع الملابس على شكل التايجر من أهم القطع في الدولاب من الممكن تنسيقها أكثر من شكل فإذا كانت بلوزة من الممكن ارتدائها على بنطلون جينز وكوتشى وإذا كانت فستان من الممكن تنسيقها مع هيلز أسود سادة.
MENAFN19022024000132011024ID1107869698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.