الفستان الأسود والبلوزة البيضاء.. 6 قطع خليها فى دولابك لزوم الشياكة

MENAFN - Youm7) الموضة فن وشكل من أشكال التعبير الجمالي وتخرج أفضل ما لديك وتمثل اختيارك الشخصي، لا تستطيع النساء مقاومة الأشياء الجميلة ويحب معظمهن تجربة كل اتجاهات الموضة لتبدو رائعة وتكون جزءًا من العصر، هناك أساسيات يجب أن تكون في دولابك وتنسيقها حسب الموضة وما يناسب طبيعة جسمك.

وفى السطور التالية نقدم أبرز القطع المهمة في دولابك وازاى تنسقيها وفقا لموقع"

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- الجينز

الجينزمن الضروريات اليومية يمكنك اختيار سترات الجينز والقمصان هذا لتحسين مظهرك، ولكن تأكدى من اختيار الملابس التي تناسب نوع جسمك وحجمك.







- الملابس المخططة

القطع المخططة هي علاج للعيون يمكنك أن تجعل نفسك تبدو أطول بخطوط عمودية ولكن الخطوط الأفقية تفعل العكس، لذا اختاري الملابس المخططة وفقًا لذلك.

-الفستان الأسود

تحتاج كل فتاة إلى فستان أسود في خزانة ملابسها يمكنك ارتداؤه في موعدك أو في مناسبة غير رسمية أوفي أي حفلة، مع تنسيقها بالإكسسوارات والحذاء المناسب.

-البلوزة البيضاء

من أهم القطع التي يجب أن تكون في خزانة ملابسك ويمكن إرتدائها بأشكال مختلفة سواء كاجول أو كلاسيك وتعطى مظهر جذاب.







-الحزام

هناك العديد من أشكال الحزام يجب أن تكون في دولابك سواء الحزام الرفيع أوالعريض وغيره، فهو ليست مجرد حزام للبنطلون فقط ولكن يمكنك أيضًا إضافته إلى التنانير عالية الخصر والتنانير الضيقة والفساتين.

-الكوفية والشال

الكوفية والشال من أهم القطع التي يجب أن تكون في دولابك لاستخدامتها المختلفة، فيمكن ارتداء الشال بطرق مختلفة وفى كل مرة يظهر بشكل مختلف عن غيره.







-التايجر

قطع الملابس على شكل التايجر من أهم القطع في الدولاب من الممكن تنسيقها أكثر من شكل فإذا كانت بلوزة من الممكن ارتدائها على بنطلون جينز وكوتشى وإذا كانت فستان من الممكن تنسيقها مع هيلز أسود سادة.