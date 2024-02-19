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أسعار العملات اليوم الاثنين 19-2-2024 أمام الجنيه المصري

2/19/2024 4:32:18 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 19-2-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 33.12 جنيه للشراء، و33.28 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.








ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.12 جنيه للشراء.



33.28 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
38.74 جنيه للشراء.



38.95
جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.



8.24 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم
99.25 جنيه للشراء.



100.18 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.



8.39 جنيه للبيع.



سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.



8.46 جنيه للبيع.














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