دراسة تزعم التعرف على رفات والد الإسكندر الأكبر وتحدد مقبرته باليونان

MENAFN - Youm7) زعم علماء الآثار أنهم تكنوا من التعرف على رفات والد الإسكندر الأكبر وأخيه غير الشقيق وابنه في ثلاث مقابر في مقبرة في اليونان، يشير بحث جديد نشر في مجلة علوم الآثار، مثير للجدل إلى أن الباحثين قد خلطوا المقابر سابقًاوفقا لما ذكره موقع " livescience".

ويحتوي موقع الدفن المعروف باسم "الجبال الكبرى"، في إيجاي، العاصمة المقدونية وهي بلدة في شمال اليونان، على ثلاثة مقابر تم بناؤها خلال القرن الرابع قبل الميلاد.

اكتشف الباحثون مجمع المقابر في البداية في السبعينيات واقترحوا أن المقابر المعروفة باسم المقابر الأول والثاني والثالث، تحتوي على رفات العديد من أفراد العائلة المالكة الذين كانوا على صلة وثيقة بالإسكندر الأكبر ، الزعيم المقدوني الذي حكم من عام 336 قبل الميلاد حتى وفاته.

في عام 323 قبل الميلاد، كان من بين هؤلاء الأفراد والد الإسكندر الأكبر، الملك فيليب الثاني؛ ابنه ألكسندر الرابع من زوجته روكسانا ؛ وأخيه الأكبر غير الشقيق الملك فيليب الثالث أرهيديوس.

ولتحديد هويات الهياكل العظمية، نظر علماء الآثار الذين قاموا بالمراجعة الجديدة إلى الكتابات القديمة حول كل فرد، بما في ذلك أي إصابات أو تشوهات في الهيكل العظمي يمكن أن تساعد في التعرف عليهم، وقارنوها بالأشعة السينية لكل هيكل عظمي.

وحدد المؤلف الرئيسي للبحث أنطونيوس بارتسيوكاس ، الأستاذ الفخري للأنثروبولوجيا وعلم الإنسان القديم في جامعة ديموقريطوس في تراقيا في اليونان،

الملك فيليب الثاني على أنه ساكن المقبرة الأولى بناءً على مفصل الركبة المنصهر للهيكل العظمي للذكر، وجاء في البحث

أن الإصابة "تتفق مع الدليل التاريخي على عرج الملك فيليب الثاني". واقترح الباحثون أنه تم دفنه إلى جانب إحدى زوجاته، الملكة كليوباترا، وطفلهما حديث الولادة.

وقال بارتسيوكاس: "كان هذا هو المولود الوحيد في الأسرة المقدونية الذي توفي بعد وقت قصير من ولادته وتم تحديد عمر الهيكل العظمي للأنثى عند 18 عامًا بناءً على الخطوط المشاشية التي تظهر عندما توقف العظم عن النمو لعظم العضد، يتزامن مع عمر كليوباترا من المصادر القديمة.

ونظرًا لعدم العثور على أي صدمة جسدية على الهيكل العظمي للذكر في المقبرة الثانية، خلص البحث الجديد إلى أنه الملك فيليب الثالث أرهيديوس، الذي حكم مقدونيا بعد وفاة الإسكندر الأكبرو تم دفنه مع زوجته أديا يوريديس، وهي "امرأة محاربة كانت قائدة الجيش". كان هيكلها العظمي محاطًا بعدة قطع من الأسلحة، وفقًا للبحث .

وقال بارتسيوكاس: "من المعروف من المصادر القديمة أن فيليب الثاني تعرض لإصابة في عينه أدت إلى إصابته بالعمى، لقد فوجئت عندما وجدت عدم وجود مثل هذه الإصابة في العين في الهيكل العظمي الذكري للمقبرة الثانية، والتي تم وصفها في البداية على نطاق واسع على أنها إصابة حقيقية حددت هوية فيليب الثاني، وبعبارة أخرى، كانت هذه حالة وصف لـ الميزة المورفولوجية التي لم تكن موجودة."

وساعدت هذه التفاصيل أيضًا الباحثين على تحديد أن المقبرة الثانية لم تكن تحتوي على رفات فيليب الثاني، تجدر الإشارة إلى أن جزء الجمجمة الذي كان من شأنه أن يحمل إصابة العين في المقبرة الأولى لم يتم الحفاظ عليه.

وحدد الباحثون شاغل القبر الثالث بأنه الإسكندر الرابع، الابن المراهق للإسكندر الأكبر الذي قُتل في صراع على السلطة بعد وفاة والده - وهو استنتاج "يتفق عليه معظم العلماء"، كما كتب المؤلفون في البحث.