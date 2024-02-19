دراسة تزعم التعرف على رفات والد الإسكندر الأكبر وتحدد مقبرته باليونان

(MENAFN
- Youm7) زعم علماء الآثار أنهم تكنوا من التعرف على رفات والد الإسكندر الأكبر وأخيه غير الشقيق وابنه في ثلاث مقابر في مقبرة في اليونان، يشير بحث جديد نشر في مجلة علوم الآثار، مثير للجدل إلى أن الباحثين قد خلطوا المقابر سابقًاوفقا لما ذكره موقع " livescience".
ويحتوي موقع الدفن المعروف باسم "الجبال الكبرى"، في إيجاي، العاصمة المقدونية وهي بلدة في شمال اليونان، على ثلاثة مقابر تم بناؤها خلال القرن الرابع قبل الميلاد.
اكتشف الباحثون مجمع المقابر في البداية في السبعينيات واقترحوا أن المقابر المعروفة باسم المقابر الأول والثاني والثالث، تحتوي على رفات العديد من أفراد العائلة المالكة الذين كانوا على صلة وثيقة بالإسكندر الأكبر ، الزعيم المقدوني الذي حكم من عام 336 قبل الميلاد حتى وفاته.
في عام 323 قبل الميلاد، كان من بين هؤلاء الأفراد والد الإسكندر الأكبر، الملك فيليب الثاني؛ ابنه ألكسندر الرابع من زوجته روكسانا ؛ وأخيه الأكبر غير الشقيق الملك فيليب الثالث أرهيديوس.
ولتحديد هويات الهياكل العظمية، نظر علماء الآثار الذين قاموا بالمراجعة الجديدة إلى الكتابات القديمة حول كل فرد، بما في ذلك أي إصابات أو تشوهات في الهيكل العظمي يمكن أن تساعد في التعرف عليهم، وقارنوها بالأشعة السينية لكل هيكل عظمي.
وحدد المؤلف الرئيسي للبحث أنطونيوس بارتسيوكاس ، الأستاذ الفخري للأنثروبولوجيا وعلم الإنسان القديم في جامعة ديموقريطوس في تراقيا في اليونان،
الملك فيليب الثاني على أنه ساكن المقبرة الأولى بناءً على مفصل الركبة المنصهر للهيكل العظمي للذكر، وجاء في البحث
أن الإصابة "تتفق مع الدليل التاريخي على عرج الملك فيليب الثاني". واقترح الباحثون أنه تم دفنه إلى جانب إحدى زوجاته، الملكة كليوباترا، وطفلهما حديث الولادة.
وقال بارتسيوكاس: "كان هذا هو المولود الوحيد في الأسرة المقدونية الذي توفي بعد وقت قصير من ولادته وتم تحديد عمر الهيكل العظمي للأنثى عند 18 عامًا بناءً على الخطوط المشاشية التي تظهر عندما توقف العظم عن النمو لعظم العضد، يتزامن مع عمر كليوباترا من المصادر القديمة.
ونظرًا لعدم العثور على أي صدمة جسدية على الهيكل العظمي للذكر في المقبرة الثانية، خلص البحث الجديد إلى أنه الملك فيليب الثالث أرهيديوس، الذي حكم مقدونيا بعد وفاة الإسكندر الأكبرو تم دفنه مع زوجته أديا يوريديس، وهي "امرأة محاربة كانت قائدة الجيش". كان هيكلها العظمي محاطًا بعدة قطع من الأسلحة، وفقًا للبحث .
وقال بارتسيوكاس: "من المعروف من المصادر القديمة أن فيليب الثاني تعرض لإصابة في عينه أدت إلى إصابته بالعمى، لقد فوجئت عندما وجدت عدم وجود مثل هذه الإصابة في العين في الهيكل العظمي الذكري للمقبرة الثانية، والتي تم وصفها في البداية على نطاق واسع على أنها إصابة حقيقية حددت هوية فيليب الثاني، وبعبارة أخرى، كانت هذه حالة وصف لـ الميزة المورفولوجية التي لم تكن موجودة."
وساعدت هذه التفاصيل أيضًا الباحثين على تحديد أن المقبرة الثانية لم تكن تحتوي على رفات فيليب الثاني، تجدر الإشارة إلى أن جزء الجمجمة الذي كان من شأنه أن يحمل إصابة العين في المقبرة الأولى لم يتم الحفاظ عليه.
وحدد الباحثون شاغل القبر الثالث بأنه الإسكندر الرابع، الابن المراهق للإسكندر الأكبر الذي قُتل في صراع على السلطة بعد وفاة والده - وهو استنتاج "يتفق عليه معظم العلماء"، كما كتب المؤلفون في البحث.
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