دراسة: النظر إلى اللوحات يضيء مركز المتعة في الدماغ ويطلق هرمون السعادة

(MENAFN
- Youm7) أكدت دراسة حديثة، أن النظر إلى الأعمال الفنية يمكن أن يضيء مركز المتعة في الدماغ ويطلق الدوبامين، وهي المادة الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة، ولهذا السبب فإن زيارة المعرض يمكن أن تكون عملاً قيمًا خاصة في أشهر الشتاء، بحسب ما نشرته صحيفة " الجارديان" البريطانية.
وقالت كارين هيندسبو، مديرة متحف تيت مودرن: "من خلال الاستمتاع بإبداع الآخرين، أو رؤية شيء ما من منظور مختلف، أو مشاركة تلك التجربة أو تكوين علاقات، يمنح الشعور بالنشاط والإلهام والارتقاء".
بدروها أكدت صوفي دوبيلير، المعالجة النفسية الفنية المقيمة في نوتنجهام، على أن الذهاب إلى المعرض لمشاهدة الأعمال الفنية يمكن أن يكون تجربة شفاء قوية وقالت: "عندما ننظر إلى الفن، فإننا نتواصل مع إنسانيتنا، وبالتالي ننجذب إلى حوار مع شيء خارج أنفسنا هذا يمكن أن يساعدنا على الشعور بالتواصل وكأننا جزء من شيء مهم."
ووفقًا لدراسة حديثة، فإن 95% من البالغين في المملكة المتحدة يتفقون على أن زيارة المتاحف والمعارض أمر مفيد، إلا أن 40% يزورونها أقل من مرة واحدة سنويًا .
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