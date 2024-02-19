دراسة: النظر إلى اللوحات يضيء مركز المتعة في الدماغ ويطلق هرمون السعادة

MENAFN - Youm7) أكدت دراسة حديثة، أن النظر إلى الأعمال الفنية يمكن أن يضيء مركز المتعة في الدماغ ويطلق الدوبامين، وهي المادة الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة، ولهذا السبب فإن زيارة المعرض يمكن أن تكون عملاً قيمًا خاصة في أشهر الشتاء، بحسب ما نشرته صحيفة " الجارديان" البريطانية.

وقالت كارين هيندسبو، مديرة متحف تيت مودرن: "من خلال الاستمتاع بإبداع الآخرين، أو رؤية شيء ما من منظور مختلف، أو مشاركة تلك التجربة أو تكوين علاقات، يمنح الشعور بالنشاط والإلهام والارتقاء".

بدروها أكدت صوفي دوبيلير، المعالجة النفسية الفنية المقيمة في نوتنجهام، على أن الذهاب إلى المعرض لمشاهدة الأعمال الفنية يمكن أن يكون تجربة شفاء قوية وقالت: "عندما ننظر إلى الفن، فإننا نتواصل مع إنسانيتنا، وبالتالي ننجذب إلى حوار مع شيء خارج أنفسنا هذا يمكن أن يساعدنا على الشعور بالتواصل وكأننا جزء من شيء مهم."

ووفقًا لدراسة حديثة، فإن 95% من البالغين في المملكة المتحدة يتفقون على أن زيارة المتاحف والمعارض أمر مفيد، إلا أن 40% يزورونها أقل من مرة واحدة سنويًا .